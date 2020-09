Cyberpunk 2077, presto nuove informazioni sui contenuti post-lancio

Il supporto post-lancio offerto da CD Projekt RED per il loro precedente lavoro, The Witcher 3: Wild Hunt, è stato davvero encomiabile. Infatti, le espansioni Hearts Of Stone e Blood and Wine sono state davvero eccellenti, offrendo ai giocatori tantissime ore di gioco aggiuntive e molto altro ancora. Lo studio ha affermato che anche con Cyberpunk 2077 seguirà lo stesso modello e questo non può che essere una buona notizia per tutti gli appassionati.

Infatti, nel corso di un incontro con gli investitori, Adam Kiciński, presidente della compagnia, ha affermato:

Potete aspettarvi una situazione simile [a The Witcher 3] dopo la pubblicazione. In realtà, potete aspettarvi anche di più. Oggi non entreremo troppo nei dettagli, ma tutto sarà chiaro prima del lancio. Dato che siamo vicini alla pubblicazione, ci aspettiamo che i piani post-lancio saranno rivelati prossimamente. Presto sarà annunciato l’arrivo di DLC ed espansioni gratuite, quindi cercate di attendere ancora per un po’.

Questa mattina vi abbiamo parlato anche della componente multiplayer del gioco, attualmente in lavorazione, che conterrà al suo interno delle microtransazioni, anche se non saranno aggressive e, anzi, incentiveranno i giocatori ad acquistare diversi oggetti.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà lanciato il prossimo 19 novembre per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, mentre arriverà successivamente anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X. Recentemente vi abbiamo proposto anche alcune immagini che mettevano in risalto gli effetti in ray tracing, le avete viste?