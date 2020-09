Cyberpunk 2077, microtransazioni nel multiplayer? Sì, ma non aggressive

L’inserimento di microtransazioni all’interno dei videogiochi è un argomento piuttosto spinoso ed abbiamo già visto in passato alcune occasioni nelle quali gli utenti hanno boicottato prodotti che li proponevano in maniera massiccia, come Star Wars Battlefront 2. È quindi necessario che gli sviluppatori riescano ad equilibrare al meglio il loro inserimento per non portare a situazioni di questo genere.

Parlando agli investitori in una recente sessione Q&A, Adam Kiciński, presidente di CD Projekt RED, ha confermato che la componente multiplayer di Cyberpunk 2077 avrà delle microtransazioni, poiché è «un ottimo ambiente per vedere le cose», ma ha assicurato che queste ultime non saranno aggressive e saranno offerte in un modo che «renderà felici le persone di spendere i propri soldi».

Queste le sue parole:

Non siamo mai stati aggressivi nei confronti dei nostri fan. Li trattiamo in modo equo e siamo amichevoli. Quindi ovviamente no – non saremo aggressivi – ma potete aspettarvi grandi cose da comprare. L’obiettivo è progettare la monetizzazione in modo che renda le persone felici di spendere denaro. Non sto cercando di essere cinico o nascondere qualcosa; si tratta di offrire la sensazione di acquistare qualcosa di valore.

Così come per i nostri giochi pensati per giocatore singolo, vogliamo che i giocatori siano felici di spendere soldi per i nostri prodotti. Lo stesso vale per le microtransazioni: potete aspettarvele, ovviamente, e CyberPunk 2077 è un ottimo ambiente per vendere cose, ma non saranno aggressive. La loro presenza non farà arrabbiare i giocatori ma li renderà felici: questo è il nostro obiettivo.