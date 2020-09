Cyberpunk 2077, CD Projekt RED: non aumenteremo il prezzo su next-gen

Il prezzo dei videogiochi è un argomento sempre estremamente dibattuto: alcuni publisher, come ad esempio 2K, hanno confermato che la versione PlayStation 5 o Xbox Series X dei loro titoli costerà di più di quella next-gen, suggerendo che il prezzo di listino degli AAA di prossima generazione in Europa potrebbe quindi assestarsi su 79€ circa. Tuttavia, non tutti i publisher sono dello stesso avviso, tra cui CD Projekt, proprietaria della software house CD Projekt RED e al lavoro su Cyberpunk 2077.

Nel corso del più recente incontro con gli investitori, l compagnia polacca ha confermato prima di tutto l’uscita del gioco fissata per il 19 novembre, dopo i precedenti rinvii che si sono concretizzati per le date di aprile prima e di settembre dopo. Ciò detto, il presidente Adam Kicinski ha spiegato che non c’è nessuna intenzione di vendere le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco a un prezzo maggiorato, una volta che saranno disponibili.

Nelle parole del dirigente:

Abbiamo già annunciato, qualche tempo fa, i pre-ordini per il gioco negli Stati Uniti, ad esempio, dove è prenotabile a $59,99, e non abbiamo in piano di cambiare quel prezzo all’ultimo minuto. È un prezzo già disponibile sul mercato e conosciuto da qualche tempo dai consumatori. In Europa, il gioco è a sua volta prenotabile e in commercio presso diversi rivenditori, quindi – in altre parole – non abbiamo in mente di cambiare il prezzo all’ultimo minuto per i nostri consumatori.

Se doveste decidere di acquistare Cyberpunk 2077 direttamente sulla prossima generazione, insomma, non dovete temere di ritrovarvi con qualche brutta sorpresa: i prezzi rimarranno stabili rispetto a quelli della gen attuale.

A proposito di prossima generazione, CD Projekt RED ha anche confermato che vedremo arrivare The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X – e il passaggio sarà gratuito per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One. Rimaniamo ora in attesa di una data per questo nuovo debutto.