Ufficiale: The Witcher 3 anche (con update gratis!) su PS5 e Xbox Series X!

Con un comunicato ufficiale diramato oggi, il publisher CD Projekt ha annunciato che il suo The Witcher 3: Wild Hunt è attualmente in sviluppo anche per la nuova generazione di console. Il titolo, uscito originariamente nel 2015, sarà ottimizzato per sfruttare la potenza hardware di Xbox Series X e PlayStation 5.

Nella sua nota, il publisher polacco anticipa che possiamo aspettarci miglioramenti visivi e tecnici, come tempi di caricamento più rapidi, il supporto al ray-tracing (anche per l’edizione PC), entrambe le titaniche ed eccellenti espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, oltre a tutti i contenuti extra precedentemente pubblicati.

Questa nuova versione di The Witcher 3: Wild Hunt sarà pubblicata come uscita standalone su PC, PS5 e Xbox Series X, ma con una nota che farà piacere ai giocatori su console: chi possiede già il gioco su PC, PS4 o Xbox One, infatti, avrà la possibilità di scaricare la nuova versione come aggiornamento gratuito, senza doverla comprare una seconda volta.

Vi ricordiamo che CD Projekt RED è attualmente impegnata anche sull’ambizioso Cyberpunk 2077, che arriverà a sua volta anche su next-gen e che esordirà il prossimo 17 novembre.

The Witcher 3 vi mette nei panni di Geralt di Rivia, un witcher: si tratta di un essere umano sottoposto a mutazioni che lo rendono non solo dotato di una vita molto longeva, ma anche di una forza fisica impari e di poteri magici che sfrutta per la sua vocazione – dare la caccia ai mostri che tormentano gli umani. Nei suoi viaggi, però, Geralt ha imparato che spesso i mostri peggiori sono proprio gli umani, ed è forte di questa consapevolezza che parte alla ricerca di Ciri, la sua figlia adottiva che sembra aver fatto perdere le sue tracce.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire quando The Witcher 3 sarà ufficialmente disponibile su PS5 e Xbox Series X.