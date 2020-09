Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ci offre un’immagine inedita

CD Projekt RED ha pubblicato una nuova immagine dell’attesissimo Cyberpunk 2077, che trovate come di consueto allegata alla notizia. Lo screenshot, che ritrae una scena in-engine, vede un NPC in piedi davanti ad un chiosco di riviste.

Sappiamo che non è molto, ma la compagnia polacca sa come far crescere l’attesa per il suo titolo e sicuramente molti fan saranno interessati ugualmente ad una singola immagine tratta da esso.

Nel corso del secondo episodio di Night City Wire, gli sviluppatori hanno rivelato nuove informazioni per quanto riguarda le armi. Infatti, il protagonista V diventerà da semplice mercenario a una vera e propria leggenda, grazie anche alla possibilità di potenziare le sue caratteristiche: la mira aumenterà e migliorerà gradualmente, così come la velocità di ricarica, la velocità e molto altro ancora.

Recentemente, inoltre, un appassionato ha evidenziato, attraverso alcuni screenshot, i miglioramenti grafici apportati al prodotto nel corso del tempo.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà lanciato il prossimo 19 novembre per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, mentre arriverà successivamente anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.