Cyberpunk 2077, immagini comparative evidenziano i miglioramenti grafici

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei titoli più attesi della prossima stagione videoludica e proprio recentemente abbiamo assistito al secondo appuntamento con la rubrica Night City Wire, durante il quale sono stati mostrati diversi nuovi spezzoni di gameplay permettendoci di dare un’occhiata più approfondita alle armi ed ai tre “percorsi di vita” che potremo scegliere per il protagonista V, ognuna delle quali con caratteristiche e specifiche uniche.

Sappiamo che il titolo è in sviluppo ormai da diversi anni e, per questo motivo, ha subito diversi cambiamenti nel corso del tempo. L’utente @SoSnake13 di Twitter ha realizzato, a questo scopo, un’interessante comparativa tra le precedenti versioni dei gioco, evidenziando i miglioramenti grafici relativi a dettagli, qualità delle texture ed effetti di luce.

Interessante la risposta di Pawel Sasho, lead quest designer del gioco, il quale ha affermato che il prodotto continua ad essere ancora in lavorazione, almeno sino alla sua pubblicazione, quindi potrebbero essere apportate ulteriori modifiche.

It's still Work in Progress – until it's released 😉

Squeezing every minute we have to improve #Cyberpunk2077

