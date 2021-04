Cyberpunk 2077, attrice di Judy ha scoperto solo alla fine la sua sessualità

Una delle opzioni romantiche che ha catturato fin da subito l’attenzione dei fan di Cyberpunk 2077 è sicuramente Judy Alvarez, la giovane tecnica di braindance.

Un personaggio che dagli sviluppatori è sempre stato inteso come omosessuale, anche se alcuni file di gioco avevano fatto pensare a tagli avvenuti all’ultimo minuto.

Secondo quanto riportato da TheGamer, pare che nemmeno Carla Tassara, l’attrice che ha dato vita al personaggio, fosse inizialmente a conoscenza della sessualità del personaggio che doveva interpretare ed è rimasta particolarmente emozionata quando l’ha scoperto.

Nel corso di un’intervista che hanno avuto modo di condurre con Tassara, ha infatti voluto specificare che «gli attori non possono sempre sapere tutto di un gioco».

L'attrice di Judy si è detta orgogliosa di averla rappresentata.

Carla Tassara ha inoltre rivelato di aver scoperto dell’omosessualità di Judy Alvarez solo quando è arrivato il momento di registrare i dialoghi relativi alla romance tra lei ed una V femminile su Cyberpunk 2077.

Scoprirne i dialoghi è stato un momento che ha particolarmente colpito l’attrice, che si è detta orgogliosa di avere avuto la possibilità di rappresentare questo personaggio:

«Mi sono sentita così fortunata nel poter portare in vita questi momenti a cuore aperto che mi sono venute le vertigini. Ho perfino chiesto al nostro regista ed all’ingegnere di girarsi dall’altra parte mentre registravamo: mi sono sentita davvero squisitamente vulnerabile Sono orgogliosa di avere rappresentato una donna gay in quella che credo sia una relazione romantica complessa e per le sue amicizie in cui non si scusa mai per essere esattamente ciò che è».

L’attrice ha poi concluso dichiarandosi altrettanto orgogliosa di aver contribuito all’inclusione di rappresentanze diverse nei videogiochi, non solo per quanto riguarda la sessualità ma anche riguardo la cultura latina.

Siamo certi che anche gli sviluppatori di CD Projekt siano rimasti orgogliosi della sua performance, che è valsa all’attrice anche una meritata nomination ai BAFTA.

Judy Alvarez ha colpito fortemente anche la scrittrice di The Last of Us Part II, che ha passato le vacanze natalizie cercando di conquistarla.