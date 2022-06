Cyberpunk 2077, arriva la risposta alle polemiche sul lancio: “non sapete come si provano i giochi”

Nelle ultime ore si è tornato a parlare fortemente del disastroso lancio di Cyberpunk 2077 a causa dei suoi numerosi bug al day one: erano infatti emerse prove sulle potenziali responsabilità di Quantic Lab, il team assunto per il controllo qualità esterno.

CD Projekt è ormai riuscita a redimersi agli occhi della maggior parte dei fan, grazie ai costanti aggiornamenti di Cyberpunk 2077 (potete acquistarlo al miglior prezzo su Amazon), ma il danno causato è stato tale da aver condizionato il modo di lavorare dell’intera industria videoludica.

Tuttavia, Quantic Lab era stata accusata di aver omesso informazioni importanti sui bug e di essere così stata responsabile del disastroso day one dell’ambizioso RPG.

Dopo che gli stessi sviluppatori avevano smentito tale ipotesi, evidenziando che CD Projekt sapeva già tutto e che lo studio esterno avesse responsabilità decisamente minori, Forbes riporta che è arrivato il commento ufficiale anche da parte della stessa Quantic Lab, che ha deciso di rispondere ufficialmente alle accuse.

La lunghissima risposta di Quantic Lab non è entrata nello specifico riguardo il modo in cui sarebbe stato gestito Cyberpunk 2077, ma sottolinea come «non capite il processo con cui viene testato un gioco prima del suo lancio».

Le uniche informazioni che verrebbero però segnalate nel comunicato come inesatte riguardano la storia e le dimensioni della stessa Quantic Lab, evidenziando però come ogni progetto ha determinate specifiche per la fase di test che vengono concordate con gli sviluppatori.

Non viene dunque fatta alcuna menzione di quelle che sono le vere e proprie accuse mosse nel video, motivo per il quale la vicenda sembra ancora oggi essere estremamente poco chiara: potete trovare la risposta integrale al seguente indirizzo.

Qualunque sia la verità, sembra ormai evidente che il lancio di Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto essere gestito in modo migliore, probabilmente, da tutte le parti in causa e non solo da CD Projekt.

Fortunatamente, sembra che l’industria videoludica non sia rimasta a guardare e abbia imparato lezioni molto importanti dalla vicenda, spiegando che è proprio a causa di Cyberpunk 2077 che i rinvii sono sempre più comuni.