Cuphead sarebbe stilosissimo anche se fosse basato su cartoni animati di un’altra epoca

Cuphead è uscito ormai nel lontano 2017, diventando subito un cult come allora esclusiva Xbox e PC.

Il successo del titolo di esordio di Studio MDHR è cresciuto ancor di più a seguito del suo debutto anche su altre console come Nintendo Switch e PlayStation 4, dove ha continuato trionfare aumentando a dismisura la sua già solidissima popolarità.

Dopo il gioco originale si sono fatte avanti notizie riguardanti un eventuale DLC del titolo nonché un vero e proprio sequel, che per adesso purtroppo tarda ad arrivare e di cui non si sa abbastanza.

Una delle peculiarità del titolo, che probabilmente ha contribuito alla sua enorme fortuna, è il suo particolarissimo stile grafico retro. Ai giocatori sembra proprio essere concesso di controllare un personaggio facente parte di un classico cartoon anni ’30.

A proposito dell’accattivante veste grafica di Cuphead, su TikTok è apparso un video di un artista, l’utente Austin Light, in cui il look del personaggio principale del gioco viene rivisitato in modo da immaginare come sarebbe stato se il gioco fosse stato ambientato in epoche differenti.

La prima rivisitazione viene dritta dritta dagli anni ’80, in cui vediamo il nostro personaggio molto più alto, muscoloso e con un bizzarro “pezzo unico” indosso: secondo l’artista infatti era proprio così che veniva rappresentata la maggior parte dei personaggi cartoon dell’epoca. Viene poi mostrata un’immagine del design di Cuphead degli anni ’90, che prende ispirazione da Animaniacs, The Ren and Stimpy Show, e Tiny Toon Adventures.

È il turno poi degli anni 2000, in una rivisitazione che prende spunto direttamente dal famosissimo Due fantagenitori.

Gli ultimi due restyling presentati sono ispirati a Adventure Time e allo stile anime.

Se volete saperne di più e vedere il video in questione vi rimandiamo direttamente a questo link.

Recentemente Cuphead si è anche mostrato in un fantastico crossover con Dark Souls, davvero da non perdere.

Tra l’altro Cuphead è stato un successo talmente grande che Netflix è pronto ad accoglierne una serie animata.

In attesa del sequel d’altronde è possibile intrattenersi con il gioco da tavolo ispirato al titolo di Studio MDHR.