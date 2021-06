Crysis Remastered Trilogy vi fonderà il PC (e le console) quest’anno

Crytek ha annunciato oggi Crysis Remastered Trilogy, in arrivo in una data non ancora precisata del prossimo autunno.

I giocatori possono mettere le mani fin da subito su Crysis Remastered, mentre i remaster di Crysis 2 e Crysis 3 sono una novità di giornata fornita dallo studio di Ryse.

La rimasterizzazione del capitolo originale era uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ricevendo un upgrade a parte per PS5 e Xbox Series X|S.

La stessa console di Nintendo aveva ricevuto un aggiornamento a latere che ne aveva migliorato la risoluzione.

Crysis Remastered Trilogy è in uscita in autunno su PC e console, e includerà il single-player di tutti e tre i capitoli del franchise rimasterizzati per includere, tra l’altro, un ray tracing come quello in arrivo presto su DOOM Eternal.

I giochi sono stati ottimizzati in partnership con Saber Interactive, in modo da garantire una resa ottimale su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.

Il lancio prevederà il supporto in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S, ma non è chiaro se saranno previste patch come quelle del capostipite per queste console.

Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered potranno essere acquistati anche singolarmente, come confermato da Crytek in un comunicato stampa.

«Siamo entusiasti di annunciare che la saga di Crysis sta tornando in un unico bundle, rimasterizzato per una nuova generazione di hardware», ha dichiarato per l’occasione Steffen Halbig, Project Lead.

«Ogni gioco è stato finemente migliorato mostrarsi al pieno delle sue possibilità, e per essere giocato al meglio sulle piattaforme di oggi, offrendo la migliore esperienza di Crysis sia per i nuovi giocatori che per gli affezionati di lungo corso che desiderano rivivere questa straordinaria avventura».

Crysis Remastered aveva già dato prova di quello che il lavoro di Saber Interactive sia in grado di offrire per la trilogia classica, almeno su PC, anche se non senza qualche compromesso.

Una versione, quella PC, che si era presentata già abbastanza minacciosa ai tempi con un trailer addirittura in 8K.

Se vi state chiedendo se potete reggerlo o meno, non dimenticate di dare un’occhiata ai requisiti minimi e raccomandati di sistema.