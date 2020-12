Cyberpunk 2077 prendi nota, Crysis alza la risoluzione su Switch

Cyberpunk 2077 viene ritenuto il Crysis della generazione attuale, quel gioco che metterà… in crisi le configurazioni più performanti e varrà da benchmark per tutti i titoli che avranno un’ambizione tecnica importante.

Ma curiosamente, mentre il titolo di CD Projekt RED arranca su console, quello di Crytek si prepara addirittura a migliorare le proprie prestazioni.

Come svelato nel changelog dell’ultimo aggiornamento, infatti, la piattaforma teoricamente più debole della catena, Nintendo Switch, ha addirittura alzato la propria risoluzione su Crysis Remastered.

In particolare, il remaster – curato da Saber Interactive – adotta una risoluzione dinamica, il cui tetto massimo è stato portato dai precedenti 720p fino ad un massimo di 900p in modalità TV.

Inoltre, è stato aggiunto uno slider per attivare e disattivare il motion blur, e si registra l’aggiunta del Parallax occlusion mapping (POM).

Il gioco è stato ripulito da molteplici bug e sono promessi miglioramenti sotto il profilo complessivo delle performance.

Segno che, evidentemente, Saber Interactive – che peraltro ha curato The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch – ha compreso col tempo come misurarsi con la console ibrida e ha trovato delle soluzioni per farla rendere ancora di più.

A proposito di miracoli tecnici, solo recentemente vi abbiamo parlato dell’arrivo di DOOM Eternal su Switch, un altro titolo che sottolinea le capacità del team di sviluppo di Panic Button.

A più riprese, CD Projekt RED ha fatto capire che una versione per l’ibrida della Grande N sarebbe impossibile, ma chissà che prendendo esempio da questi casi virtuosi – una volta sistemato il gioco originale – non possa cambiare idea…