Ci gira Crysis Remastered su PS5 e Series X? Sì, con la patch next-gen

Crysis Remastered è uscito ormai diversi mesi fa, riportando in auge lo storico sparatutto in soggettiva targato Crytek.

Ora, il gioco ha ricevuto l’upgrade next-gen, la quale permette al gioco di ricevere un boost non indifferente per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S. Ecco, poco sotto, le specifiche del titolo divise per piattaforma e modalità di visualizzazione, tra cui spiccano quella per il supporto ai 1080p e i 60 fotogrammi al secondo, oltre al ray tracing attivo (via Twitter):

PS5

Performance: 1080p/60FPS

Quality: 1800p/60

RTX: 1440p/60

Series X

Performance: 1080p/60

Quality: 4K/60

RTX: 1440p/60

Series S

Performance: 1080p/60

Quality: 4K/30

RTX: 1080p/30

Oltre ai miglioramenti tecnici del caso, Crytek ha anche eliminato una serie di bug e aggiunto alcune nuove funzionalità, tra cui un nuovo livello, Ascension.

Si tratta di fatto di aggiornamento davvero molto importante per tutti i possessori del gioco, oltre al fatto che il download è disponibile in maniera del tutto gratuita. Un’ottima occasione per giocare (o rigiocare) un piccolo, grande classico del genere degli FPS, ancora molto valido per quanto riguarda il comparto grafico.

Sviluppato originariamente da Crytek nel 2007 in esclusiva per personal computer, Crysis è infatti diventato celebre per l’allora innovativo e potentissimo motore grafico noto con il nome di CryENGINE.

Se invece avete intenzione di giocarci su PC, qui trovate i requisiti minimi e raccomandati per far girare il gioco al meglio delle possibilità.

Nella nostra recensione della versione Switch di Crysis Remastered vi abbiamo spiegato che «il team di sviluppo è riuscito a portare sulla console ibrida della Casa di Kyoto un gioco tecnicamente impressionante anche a tredici anni dall’uscita. Certo, alcuni piccoli sacrifici – specie per quanto riguarda la risoluzione generale – non devono scoraggiare coloro che decideranno di avvicinarsi al gioco, magari per la prima volta in assoluto.»