Crysis Remastered, il vostro PC è pronto? Ecco i requisiti ufficiali

Dopo essere uscito in anticipo su Nintendo Switch, Crysis Remastered è pronto per arrivare su Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One il prossimo 18 settembre. Il titolo offrirà, rispetto alla sua edizione originale lanciata nell’ormai lontano 2007, texture di qualità elevata fino alla risoluzione 8K, illuminazione globale, profondità di campo, nuove impostazioni per l’illuminazione, motion blur, ray tracing e altro ancora. Saranno supportati anche HDR, anti-aliasing temporale, SSDO, parallax occlusion mapping, screen space reflection e ombra (SSR e SSS), insieme a nuovi effetti particellari.

Ovviamente, per godere di tutto questo sarà necessario possedere una configurazione all’altezza e proprio recentemente la pagina ufficiale del gioco su Epic Games Store è stata aggiornata con i requisiti ufficiali di sistema. Ecco l’elenco completo:

MINIMI

SO: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Memoria: 8GB

Archiviazione: 20GB

DirectX: DirectX 11

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470

Memoria grafica: 4GB di memoria grafica per il 1080p

CONSIGLIATI

SO: Windows 10 64-bit (aggiornamento più recente)

Processore: Intel Core i5-7600k o superiore / AMD Ryzen 5 o superiore

Memoria: 12GB

Archiviazione: 20GB

DirectX: DirectX 11

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

Memoria Grafica: 8GB di memoria grafica per il 4K

Il prezzo di lancio sarà particolarmente conveniente, dal momento che l’uscita è programmata soltanto a €29,99.

Per tutti gli approfondimenti del caso vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata, nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.