Crysis Remastered è pronto a farvi esplodere il PC con il nuovo trailer 8K

Crysis è da sempre sinonimo di PC in fiamme e Crysis Remastered, la sua reincarnazione per le configurazioni moderne, non vuole essere certo da meno.

Crytek e Saber Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer che gira alla risoluzione massima di addirittura 8K per farvi cominciare a soffrire ancora prima del lancio ufficiale.

Questo il trailer che espone la tecnologia dietro il gioco, con un nuovo sguardo al gameplay al massimo delle sue potenzialità.

Come spiegato nel trailer, il gioco implementerà il ray tracing anche su console, l’illuminazione globale SVOGI, texture fino alla risoluzione 8K, e questo comprende la nanosuit completamente renderizzata in 8K.

Questo vuol dire che la clip che vedete in alto non è un semplice orpello ma una resa abbastanza credibile di come la versione PC potrà girare su macchine abbastanza potenti da mandarla al massimo.

Su PC, i giocatori potranno sperimentare la modalità «Can It Run Crysis», che sblocca un’impostazione grafica ultra elevata per far esplodere davvero le proprie macchine.

Nel caso vi steste chiedendo di che PC avrete bisogno per farcela, qui trovate tutti i requisiti minimi e raccomandati.

Manca davvero poco al lancio di Crysis Remastered e, se siete interessati, probabilmente è arrivato il momento di preparare un PC a prova di… Crysis. Di nuovo.