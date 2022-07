Crisis Core Reunion, la trama sarà fedele e completerà FF7 Remake

Final Fantasy VII Remake è stato solo l’inizio di un grande ritorno del franchise, che ha portato anche a Crisis Core Reunion: Final Fantasy VII.

Un progetto che non è da considerarsi un remake, come ha spiegato di recente Square Enix, per un motivo molto chiaro.

Un progetto che non è da considerarsi un remake, come ha spiegato di recente Square Enix, per un motivo molto chiaro.

E che, almeno per un elemento in particolare, prenderà nettamente le distanze da Final Fantasy VII Remake.

Ma una recente intervista, riportata da Wccftech, di Yoshinori Kitase il producer ha svelato alcuni dettagli sulla trama di Crisis Core Reunion.

La riedizione del prequel di Final Fantasy VII avrà una trama fedele all’originale gioco per PSP ma, per quanto possa sembrare strano, i giocatori di Final Fantasy VII Remake avranno la sensazione che c’è qualcosa che non va.

Tanto che, come sostiene Kitase, i giocatori potranno considerare Crisis Core Reunion come una parte del grande progetto remake di FF7.

Info About Crisis Core FF7 Reunion:

-English voice cast is completely recast from the original

-New cast will give you a different impression for those who played the original game

-Battle system has been improved upon so those who played FF7R can have a seamless experience pic.twitter.com/S1wsZPIN9i

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 17, 2022