Final Fantasy VII Remake in arrivo gratis su Xbox Game Pass? Spuntano brutte notizie

Il lancio di Final Fantasy VII Remake su PC aveva convinto molti fan che presto si sarebbero potute aprire le porte anche per un ingresso sulle console di casa Microsoft, magari anche arrivando gratuitamente su Xbox Game Pass.

Ricordiamo infatti che Final Fantasy VII Remake e la nuova edizione Intergrade (che potete acquistare a un ottimo prezzo su Amazon) venne lanciato in origine solo su console PlayStation, grazie a un accordo tra Square Enix e Sony per l’esclusività console.

Il termine dell’esclusività console temporale aveva però fatto pensare che l’apprezzatissimo remake delle avventure di Cloud Strife era ormai vicino ad approdare anche su Xbox Series X|S.

Tuttavia in queste ore Timdog, uno dei più celebri fan del mondo Xbox, in seguito alla conclusione della Summer Game Fest 2022 ha voluto dare una brutta notizia: sembra che Final Fantasy VII Remake sia destinato a non arrivare mai su Game Pass.

Dopo aver infatti ammesso di essere entusiasta per l’evento di Xbox e Bethesda, soprattutto in seguito ai grandi annunci arrivati prima e durante lo show condotto da Geoff Keighley, Timdog ha infatti svelato di aver saputo da fonti affidabili sulle idee prese in considerazione per il futuro del brand e di Game Pass.

Tra questi c’era anche Final Fantasy VII Remake, che stando a quanto dichiarato dal sogno resterà soltanto «un sogno», sottolineando chiaramente che non sarà mai disponibile gratis su Xbox Game Pass.

A dare conferma a queste dichiarazioni è arrivato perfino Phil Spencer, che ha voluto dare il suo personale «Mi piace» al tweet che vi riproporremo di seguito:

Xbox had a really nice day with the Xbox gamepass games, Xcloud news, overall updates on what's going on. Hype level for June 12th is high. Just got off phone with Rand and talked about what they could have etc. Seems FF7 remake in gamepass was a dream. Not happening. — Timdog (@XcloudTimdog) June 10, 2022

Sembra dunque che un lancio gratuito sul servizio in abbonamento sarebbe assolutamente da escludere: questo non toglie che un giorno possa essere reso disponibile per l’acquisto su Xbox Store ma, al momento, le probabilità sembrerebbero decisamente basse.

Non c’è alcun dubbio che la notizia possa rappresentare un duro colpo per gli appassionati della console di casa Microsoft: tuttavia, almeno in base a quella che sarà la durata dell’evento Xbox + Bethesda, i fan potranno comunque aspettarsi grandi novità.