Crash Bandicoot, Activision sta per «spegnere» un capitolo della serie

Pochi giorni fa è stato il turno dell’annuncio di un nuovo Crash Bandicoot, considerando che Activision ha però da poco deciso di spegnere per sempre il suo Crash Bandicoot mobile.

Del resto, l’avventura più recente di Crash su console, l’ottimo Crash Bandicoot 4 It’s About Time, è attualmente disponibile su Amazon.

Il ritorno del celebre marsupiale arancione si chiamerà infatti Crash Team Rumble e scimmiotterà il celebre Crash Bash, ma con le dovute differenze.

Ora, però, i fan devono prepararsi a dire addio a un capitolo della serie relativamente uscito da poco, ma che a quanto pare non ha ottenuto il successo sperato.

A meno di due anni dal lancio, Crash Bandicoot On The Run sta infatti per salutare tutti, come annunciato dalla stessa casa produttrice del gioco via social.

Il titolo, che era partito con il piede giusto (totalizzando oltre 11 milioni di download in poche settimane), a meno di due anni di distanza dal lancio Activision ha infatti confermato l’intenzione di disattivare i server del gioco.

Crash Bandicoot On The Run cesserà di essere operativo a partire dal prossimo 16 febbraio 2023, su tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile (vale a dire iOS e Android).

I giocatori in possesso di Cristalli Viola potranno in ogni caso giocare e utilizzare gli strumenti all’interno del gioco sino alla data di disattivazione.

Nella nostra recensione del gioco vi avevamo raccontato che «Crash Bandicoot On the Run! è un titolo che, pur non proponendo nulla di davvero innovativo, riesce a coniugare intuitività e complessità in un simpatico passatempo per il proprio smartphone. Grazie anche ai numerosi easter egg presenti, che faranno felici i fan della serie, ci sentiamo di consigliare il download a tutti, nonostante alcuni difetti, tra cui una presenza fin troppo pressante di microtransazioni.»

Vero anche che Crash Bandicoot 4 It’s About Time, che fin dal suo titolo scherzava con il fatto di essersi fatto attendere parecchio, non ha deluso le aspettative: il gioco, di cui trovate qui la video recensione completa, si era fatto apprezzare come vero e proprio erede della trilogia classica, con un livello di sfida per niente da sottovalutare.