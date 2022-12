Crash Team Rumble: il folle ritorno di Crash Bandicoot è ufficiale

Era da diverso tempo che aleggiava e alla fine è diventato realtà: un nuovo Crash Bandicoot è ufficialmente in arrivo ed è stato confermato proprio questa notte (o questa mattina, fate voi) durante i The Game Awards attualmente in corso.

Il ritorno del celebre marsupiale arancione, di proprietà di Activision Blizzard, si chiamerà infatti Crash Team Rumble e scimmiotterà il celebre Crash Bash, ma con le dovute differenze (niente arene, a quanto pare). Uscita confermata nel corso del 2023.

Poco sotto, il trailer mostrato in occasione dei TGA:

La notizia era stata anticipata da teaser piuttosto convinti che erano arrivati attraverso i social: solo poche ore fa, ad esempio, l’account dei TGA e quello ufficiale della saga avevano interagito senza lasciare troppo spazio a troppe interpretazioni.

Di recente, abbiamo messo le mani anche su Crash Bandicoot 4: It’s About Time (che trovate su Amazon), che fin dal suo titolo scherzava con il fatto di essersi fatto attendere parecchio: il gioco, di cui trovate qui la video recensione completa, si era fatto apprezzare come vero e proprio erede della trilogia classica, con un livello di sfida per niente da sottovalutare.