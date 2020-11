Crash Bandicoot 4 nascondeva un segreto svelato completandolo al 106%

Nonostante raccogliere tutto quello che c’è da raccogliere in Crash Bandicoot 4: It’s About Time sia tutt’altro che facile, ovviamente i videogiocatori ce l’hanno fatta: come da tradizione, il platform dedicato al marsupiale più famoso dei videogiochi si completa con una percentuale più alta del 100% – più precisamente del 106%.

Cosa comporta, allora, faticare per sbloccare tutto, al di là della soddisfazione? È stato scoperto che mette a tu per tu con un curioso teaser che compare nel primo livello di gioco, quello che fa da tutorial.

There's a new image that appears on the TV after you beat the game? Teasing Crash 5 or a spinoff? #PS4share pic.twitter.com/w6cEKJwcaE

— Kevin Fagaragan (@kimmotman) November 29, 2020