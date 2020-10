Crash Bandicoot 4 anche su Switch? Spuntano indizi dal codice del gioco

Da quando Crash Bandicoot 4: It’s About Time ha fatto il suo debutto, atteso da una ventina d’anni (!) da chi aveva amato Crash Bandicoot 3: Warped, dal quale riprende il filo, in molti si sono domandati se sia lecito o meno aspettarselo anche su Nintendo Switch.

Il gioco, infatti, si presterebbe molto bene alla natura della console, anche e soprattutto a quella portatile, essendo suddiviso in livelli con i tradizionali checkpoint. Oltretutto, la precedente Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, seppur in seguito rispetto alle altre console, è stata pubblicata anche sulla console Nintendo.

Crash Bandicoot 4 richiama la struttura e i concetti della trilogia degli esordi

Tutto ciò viene completato dal fatto che Activision abbia portato su Switch anche Spyro Reignited Trilogy, dimostrando grande attenzione nei confronti delle icone dei platform anni Novanta che spopolarono ai tempi della prima PlayStation, ampliando il loro bacino d’utenza anche ai giocatori su Switch.

A quanto pare, lo stesso potrebbe accadere anche a Crash Bandicoot 4: gli occhi di falco del forum di ResetEra hanno infatti notato che nei file .ini del gioco sono presenti proprio dei riferimenti a una versione che giri su Nintendo Switch, della quale invece Activision non ha ancora parlato ufficialmente.

Fino a quando non sarà il publisher a esprimersi vi raccomandiamo di trattare l’informazione per quello che è – un’indiscrezione – ma quella di It’s About Time anche su Switch potrebbe essere ben più di una suggestione.

Se volete scoprire pro e contro del ritorno di Crash fate riferimento alla nostra video recensione. Se siete a caccia di consigli e gemme, invece, questa pagina e questa pagina sono quelle che fanno per voi. Avete già letto che il platform potrebbe sbarcare anche su next-gen?