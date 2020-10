Crash Bandicoot 4 inizia a guardare a Xbox Series X (e forse PS5)?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il quarto capitolo ufficiale della saga platform dedicata allo storico peramele arancione, disponibile da pochi giorni su PS4 e Xbox One.

Da tempo si vocifera circa la possibilità di vedere il gioco sulle console di prossima generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S, sebbene al momento non sia ancora arrivata una conferma ufficiale da parte di Activision.

Prendi quella gemma blu, Crash!

Ora, tuttavia, qualcosa sembra muoversi in tal senso: l’ERSB, l’ente di rating americano sempre piuttosto affidabile quando si tratta di anticipazioni sui giochi in uscita, si sarebbe lasciata sfuggire la versione per Xbox Series X del gioco.

Al momento non figura una edizione per PlayStation 5, sebbene sarebbe davvero strano che il publisher statunitense non decida di fare uscire la quarta avventura del peramele anche su console Sony. A questo indirizzo trovate in ogni caso la pagina ufficiale dell’ESRB.

Ma non solo: ricordiamo che con molta probabilità anche una versione per console Nintendo Switch possa essere in dirittura d’arrivo (grazie a delle righe di codice trovate nel sito ufficiale di Crash 4), sebbene anche da questo lato non sono al momento giunte conferme o smentite di alcun genere. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Avete già letto in ogni caso la nostra guida per aiutarvi a trovare tutte le gemme presenti nel gioco? E quella per completare il gioco al 100% senza troppi problemi?

Nella nostra recensione, e video recensione, vi abbiamo raccontato che «Toys for Bob ha raccolto degnamente l’eredità di Naughty Dog, ma l’eccessiva timidezza con cui sono state proposte le novità non permette a questo nuovo capitolo di spiccare il volo né di essere riconosciuto come un punto di svolta per l’evoluzione della serie.»

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è disponibile dal 2 ottobre 2020 su console PlayStation 4 e Xbox One. Al momento non è prevista un’edizione per Nintendo Switch e PC, né versioni per console PS5 e Xbox Series X|S.