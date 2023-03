Steam e Devolver vi regalano un nuovo gioco gratis, ma avete solo una settimana

Devolver Digital ha deciso di inaugurare una nuova promozione per tutti gli utenti in possesso di un account su Steam, offrendo la possibilità di riscattare un nuovo gioco gratis senza alcun costo aggiuntivo.

Il folle publisher indipendente, ormai marchio di garanzia per i giocatori grazie al lancio di perle come il recente Cult of the Lamb o gli Hotline Miami (trovate la Collection su Amazon), ha annunciato nelle scorse ore Sludge Life 2, sequel dell’omonima divertente avventura indie.

Per celebrare l’annuncio, gli sviluppatori hanno deciso di offrire senza alcun costo aggiuntivo una copia gratuita della prima avventura su Steam: da questo momento potete dunque aggiungere Sludge Life sul vostro account.

Non sarà necessario fare alcun acquisto o prenotazione, ma soltanto essere in possesso di un account sul client di casa Valve e riscattare il vostro nuovo omaggio entro il 30 marzo 2023.

Una promozione che arriva subito dopo la conclusione di un altro giveaway, realizzato in collaborazione con 2K e che offriva gratuitamente un folle spin-off fantasy di Borderlands, purtroppo non più riscattabile sul vostro account.

Per quanto riguarda invece Sludge Life, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante “Aggiungi all’account“, dopo esservi naturalmente assicurati di aver già effettuato il login.

In pochissimi istanti, il titolo di Devolver Digital sarà aggiunto alla vostra raccolta su Steam e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete, senza alcuna limitazione di tempo. Se siete curiosi di scoprire cosa potrete aspettarvi dal sequel, già prenotabile online, vi allegheremo di seguito il trailer ufficiale:

Come accennavamo in apertura, avete una settimana di tempo — o fino ad esaurimento scorte — per assicurarvi questo nuovo divertente gioco gratis: il nostro consiglio è quello di non perdere tempo e riscattarlo il prima possibile.

Se siete invece alla ricerca di ulteriori omaggi da riscattare su PC, vi ricordiamo che proprio in queste ore si è aggiornato anche il catalogo di Prime Gaming con due nuovi giochi gratis. Non potevano mancare inoltre anche gli ultimi regali di Epic Games Store, disponibili anche in questo caso solo per una settimana.