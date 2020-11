Corriere Amazon ruba una PS5 (ma è andata male)

PS5 è disponibile in America e in altre nazioni del mondo a partire dal 12 novembre 2020. In Europa (Italia inclusa) è disponibile dal 19 dello stesso mese.

Come saprete, le disponibilità della console sono state piuttosto ridotte, complice anche l’emergenza sanitaria mondiale che ha reso il tutto ancora più complesso.

Ora, però, è arrivata la notizia di un caso alquanto spiacevole che riguarda un corriere di Amazon. L’uomo ha infatti rubato una PlayStation 5 destinata ad un ragazzo come suo regalo di compleanno, ma è stato suo malgrado immortalato dalle telecamere a circuito chiuso della casa della famiglia inglese dei Walker, nell’esatto momento in cui decide di non consegnare il pacco contenente la PS5, bensì di riporlo nuovamente all’interno del suo furgone.

Dopo essere stata contattata dai diretti interessati, Amazon ha iniziato a indagare sull’accaduto (offrendo innanzitutto un rimborso agli acquirenti sfortunati). I Walker hanno però messo mano alla registrazione video, svelando l’arcano: il corriere ha effettivamente rubato la console.

Amazon ha poi confermato che si trattava proprio di un suo corriere e che per l’accaduto sarebbe stato licenziato. Ecco, poco sotto, la dichiarazione ufficiale della compagnia a Oxford Mail:

Abbiamo standard molto elevati per i nostri fornitori di servizi di consegna e per il modo in cui servono i clienti. L’addetto non effettuerà più consegne per conto di Amazon.

Alla fine della fiera, ai Walker non resta che aspettare che Sony renda disponibili altre PS5, in modo da riuscire – si spera senza problemi di sorta – a regalare una console a loro figlio.

Se volete saperne di più su PS5 vi suggeriamo ancora una volta il nostro unboxing pubblicato alcuni giorni fa sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 è arrivata in Europa e in Italia a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico e una seconda in grado di leggere solo i giochi in formato digitale.