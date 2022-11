Controllate i vostri conti, Google Stadia sta partendo con i rimborsi

Google Stadia parte con i rimborsi, e quindi significa che è iniziato ufficialmente il funerale del progetto di console in streaming.

Il servizio di streaming non era partito granché bene, ma aveva avuto un ritorno di fiamma con Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), visto che la piattaforma di Google era il modo migliore per giocarlo senza spendere una fortuna in un PC da gaming di alta fascia.

Ma alla fine di settembre scorso il gigante della tecnologia ha deciso di calare la scure su Stadia, decretandone ufficialmente la fine.

Una notizia arrivata così all’improvviso che neanche gli sviluppatori sapevano che Google Stadia stava arrivando alla fine.

Il 18 gennaio 2023 sarà ufficialmente l’ultimo giorno in cui sarà possibile utilizzare Google Stadia, mentre da oggi partono i rimborsi.

Perciò iniziate a controllare i vostri conti perché, come è stato annunciato sul sito ufficiale, Google sta cominciando ad elaborare i rimborsi.

Questo è il messaggio che apre il Q&A:

«A partire dal 9 novembre 2022, Stadia cercherà di elaborare automaticamente i rimborsi per tutti gli acquisti di giochi, contenuti aggiuntivi e quote di abbonamento diverse da Stadia Pro effettuati tramite lo store Stadia. Ti chiediamo di pazientare mentre elaboriamo queste transazioni e di non contattare l’assistenza clienti, che non potrà accelerare il rimborso. Contiamo di elaborare la maggior parte dei rimborsi entro il 18 gennaio 2023.»

Nel post vengono anche illustrate alcune situazioni e procedimenti che possono accompagnare i rimborsi, come gli acquisti dei videogiochi nel catalogo che saranno rimborsati singolarmente.

Mentre Google specifica che offrirà rimborsi per tutti gli acquisti di hardware Stadia effettuati tramite il Google Store e per le transazioni software effettuate tramite lo store Stadia. Gli abbonamenti Stadia Pro non sono idonei per il rimborso, però.

Nel caso la guida di Google vi possa lasciare dubbi sui rimborsi, ricordatevi anche della nostra guida sul tema.

Mentre, se volete esportare i salvataggi dei vostri giochi preferiti, ecco come dovete fare.