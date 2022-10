Alla fine di settembre 2022, Google ha confermato ufficialmente l’intenzione di chiudere il servizio Google Stadia, rimborsando i giocatori che hanno speso dei soldi per acquistare videogame sulla piattaforma (ma non i fruitori dell’abbonamento Stadia Pro): vi abbiamo già riferito in una guida dedicata tutto quello che sappiamo sui rimborsi da Stadia.

Rimane, però, un altro punto critico: come esportare i salvataggi. Molti videogiocatori, infatti, hanno investito tempo e sforzi per creare le loro avventure su Stadia, e sono particolarmente infastiditi dall’idea di perdere tutti i progressi, con la chiusura del servizio a gennaio 2023. Emblematico è il caso del giocatore con circa 6mila ore di progressi su Red Dead Redemption 2.

Come fare, allora, ad esportare i salvataggi da Google Stadia? Una procedura c’è, in effetti, che può consentire di prendere il save file e importarlo su client diversi da Stadia. Non sempre questi salvataggi sono compatibili (per Cyberpunk 2077, ad esempio, CD Projekt RED non lo garantisce ma i save funzionano comunque), ma vale la pena provare gioco per gioco.

Come esportare i salvataggi da Google Stadia: la guida passo passo