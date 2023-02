Alan Wake 2 vi spaventerà a morte (e non solo), parola di Remedy

Alan Wake 2, il sequel del celebre titolo di Remedy, è ancora in lavorazione, sebbene dopo l’annuncio il gioco sia pressoché sparito dai radar,

Eccezion fatta per Alan Wake Remastered, edizione per le nuove generazioni del primo capitolo (che potete acquistare in sconto su Amazon), le notizie sul nuovo capitolo sono davvero scarse.

Nonostante il primo capitolo non sia rivelato un successo dal punto di vista commerciale, non ci sarebbe stato alcun rallentamento su Alan Wake 2, cosa questa che ha tranquillizzato i fan.

Ora, dopo che il boss di Remedy Sam Lake si è lasciato andare riguardo lo stato dei lavori, il team di sviluppo è tornato a parlare del gioco, definendolo spaventoso.

Lo sviluppo dell’atteso Alan Wake 2 sembra procedere a gonfie vele ed è ormai chiaro che il sequel è il più grande progetto dello sviluppatore finlandese.

In un’intervista rilasciata a Games Radar, il director del gioco Kyle Rowley ha parlato di come il gioco non solo sia stato in sviluppo per quasi tredici anni, ma anche di come sia cresciuto nel tempo, dato che questa volta sarà un vero e proprio survival horror.

«Quello che dico è che vogliamo assolutamente mettere un paletto, visto che stiamo creando l’interpretazione di Remedy del genere survival horror. Il gameplay, la narrazione, l’atmosfera, la musica: tutto suona all’unisono, e questo è stato molto importante per noi fin dall’inizio», ha spiegato Rowley.

I membri dello studio hanno anche riferito come Alan Wake 2 sarà facile da digerire sia per i nuovi fan che per quelli di vecchia data. L’aver superato l’originale non dovrebbe quindi essere un requisito per godersi appieno il sequel.

«Quando abbiamo creato il concept di Alan Wake 2, avevamo ben presente che volevamo creare un’esperienza che fosse accogliente per tutti: sia per i nuovi giocatori che non conoscono Alan Wake o l’universo Remedy Connected, sia per i nostri fan che hanno intrapreso il viaggio con noi e hanno apprezzato i precedenti giochi. Naturalmente, se avete già giocato ai capitoli della serie Alan Wake, Control e il DLC Control: AWE DLC – ci saranno molti collegamenti, pezzi di storia e volti familiari da scoprire».

Se tutto andrà secondo i piani, Alan Wake 2 uscirà su PC, Playstation e Xbox nel corso di quest’anno, sebbene al di fuori di una data di uscita prevista e promessa per il 2023, non c’è stato nient’altro oltre al primo trailer.

Ma non solo: tempo fa è arrivata una notizia importante per chi ama lo scrittore maledetto, visto che il primo gioco diventerà una serie TV dai produttori di The Walking Dead.