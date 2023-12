Alan Wake 2 avrà il New Game+, è ufficiale

Non era chiaro se Alan Wake 2 avrebbe avuto il New Game+ o meno, perché Remedy è stata sempre molto silenziosa al riguardo. Almeno fino ad oggi dove, con un post misterioso almeno quanto i misteri del gioco stesso, il team di sviluppo ha annunciato che la modalità di gioco arriverà sicuramente.

In attesa della serata dei The Game Awards 2023, quando Alan Wake 2 dovrà concorrere con altri titoli importantissimi per il titolo di miglior gioco dell'anno (sebbene alcuni premi li abbia già vinti), e prima o dopo dell'evento condotto da Geoff Keighley vi potrete fare un'altra partita al capolavoro di Remedy in questa nuova modalità.

Quando? A dicembre sicuramente, come ha lasciato intendere Remedy:

"Nuovo mese, nuovo gioco... plus", dice Remedy nel didascalico post che trovate qui sopra, rifiutandosi di elaborare il concetto.

Non che ci sia molto da aggiungere al fatto che, evidentemente, Alan Wake 2 avrà il New Game+ se non che potrebbe arrivare entro la fine del mese di dicembre.

Ovviamente non sono state rese note informazioni di alcun tipo, perciò non sappiamo se ci saranno delle feature aggiuntive nella seconda partita ad Alan Wake 2, che sia un livello di difficoltà aumentato, la randomizzazione di alcuni oggetti oppure... chissà cos'altro.

Il lancio del New Game+ potrebbe arrivare proprio durante i The Game Awards 2023, per celebrare eventuali premi nell'ondata di consenso generale che sta avendo Alan Wake 2, e potrebbe essere uno degli annunci "minori" che arriveranno durante la serata.

A proposito di giochi recenti e New Game+, anche Final Fantasy XVI vi darà la possibilità di rigiocare l'avventura con una modalità inedita pensata ad hoc.