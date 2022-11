Control 2 si farà, è ufficiale: arriva la conferma di Remedy

A sorpresa, Remedy Entertainment ha annunciato ufficialmente che inizierà a lavorare a un sequel del suo incredibile action-adventure del 2019, Control 2.

Control è stato l’ultimo action game dai creatori di Alan Wake, il quale ha ottenuto un notevole successo di critica e pubblico, grazie anche al suo look cinematografico (lo trovate su Amazon).

Il nuovo gioco sarà sviluppato come progetto congiunto tra Remedy e lo sviluppatore ed editore 505 Games, come confermato alcuni minuti fa via social.

«Con Control ci siamo lanciati nell’ignoto. Volevamo creare qualcosa di nuovo. Qualcosa di diverso e inaspettato. Un mondo come nessun altro. Grazie a voi, pubblico, per aver reso Control un tale successo per noi», scrive il direttore di Control Mikael Kasurinen sul sito web di Remedy Entertainment.

«Con Control 2 faremo un altro salto nell’ignoto. Sarà un viaggio inaspettato. Ci vorrà un po’ di tempo, ma a dirla tutta, questo è il progetto più emozionante a cui abbia mai lavorato. È ancora presto, ma varrà la pena aspettare».

505 Games ha anche parlato dell’emozione nel lavorare al nuovo progetto: «Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione con Remedy e di continuare insieme la storia di successo di Control. Dal suo lancio nel 2019, Control ha venduto oltre tre milioni di copie», hanno dichiarato i co-CEO di 505 Games Rami e Raffi Galante.

«Control è il più grande investimento che 505 Games abbia mai fatto, quindi ha un posto speciale nei nostri cuori. Siamo grati all’intera comunità di giocatori che ha reso il titolo un gioco così duraturo e amato, e siamo ancora più entusiasti di presentare Control 2».

Sebbene i dettagli sulla trama del sequel siano ancora vaghi, le società hanno annunciato che il titolo sarà sviluppato per PS5, PC e Xbox Series X, utilizzando il motore grafico Northlight di Remedy per creare il nuovo mondo di gioco.

We have signed an agreement with 505 Games to co-develop and co-publish Control 2, a sequel to Control. Read the announcement: https://t.co/UD1iFHvCeH

This is a very exciting moment for us! Mikael Kasurinen, Game Director of the franchise, tells more: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv

— Remedy Entertainment (@remedygames) November 11, 2022