Non solo Natale: è anche il compleanno di Yoji Shinkawa (Metal Gear) con tanti artwork

Yoji Shinkawa è nome che gli appassionati di videogiochi conoscono molto bene, essendo uno dei character designer e illustratori giapponesi più famosi tra quelli appartenenti al mondo dei videogiochi.

Oggi, 25 dicembre 2020, l’artista compie ben 49 anni. Una carriera, la sua, costellata di successi e onorificenze, specie dopo il 1994, anno in cui è salito a bordo di Konami come direttore artistico della serie di videogiochi Metal Gear.

Lo stesso Hideo Kojima – suo grande amico negli anni – lo ha infatti scelto nella realizzazione di Metal Gear Solid, primo capitolo della storica saga nata sulla prima PlayStation.

Negli anni, Shinkawa curato il mecha design della serie di Zone of the Enders, sempre per Konami. Dopo aver lasciato la compagnia nipponica nel 2015, l’autore ha seguito Hideo per lavorare con lui presso Kojima Productions e dando così alla luce il character design di Death Stranding.

Nel mentre Shinkawa ha collaborato con Square Enix per Left Alive (il gioco ambientato nell’universo della serie di Front Mission).

Ricordiamo anche che, lo scorso 21 dicembre, sono apparsi online alcuni concept art avvistati sulla scrivania del direttore artistico Shinkawa, tanto che in molti hanno fatto 2+2 pensando possa trattarsi del seguito di Death Stranding.

L’artista sembra aver tratteggiato l’illustrazione di una figura femminile, ripetuta in varie bozze sino a quella che sembrerebbe essere la sua forma finale. Al momento in cui scriviamo, né Shinkawa né Kojima Productions hanno confermato alcunché. L’unica cosa che sappiamo, è che il nuovo progetto dovrebbe includere la presenza di mostri e mecha, sebbene è davvero troppo presto per fare le proprie considerazioni.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, magari già a partire dai primi giorni del prossimo anno.

