Come sarebbe la Terra se fosse un mondo di Final Fantasy? Esattamente così

Quella di Final Fantasy è una serie di videogiochi che ci ha fatto viaggiare attraverso mondi lontani, facendoceli vivere da protagonisti.

Di recente abbiamo anche avuto modo di tornare a visitarne alcuni, come la Midgar di Final Fantasy VII Remake, tornato in grande spolvero.

Un ritorno molto atteso che potrebbe… ritornare molto presto con la seconda parte del racconto, stando ad alcune indiscrezioni emerse di recente.

Mondi che per vie traverse diventano anche reali a volte, come nel caso del vino dedicato a Final Fantasy XIV che, nonostante l’aspetto invitante, non vi consigliamo di bere.

I giocatori di Final Fantasy riescono a rimanere a volte molto legati alle loro storie preferite, talmente tanto da sperare che la realtà possa diventare quella del loro videogioco preferito.

Per esempio, come sarebbe la Terra se fosse come un mondo di Final Fantasy? Qualcuno se l’è chiesto e, con molta pazienza, se l’è creata.

È un utente di Reddit, terreno sempre fertile per l’espressione artistica dei fan, che ha deciso di ricostruire la mappa del planisfero utilizzando le placche della mappa del primo episodio della saga.

Ecco il risultato:

Il riferimento è proprio la prima fantasia finale di Hironobu Sakaguchi, datata 1987, che ha dato il via alla splendida saga che ha plasmato il mondo dei videogiochi.

Un lavoro davvero certosino, che ci fa viaggiare con l’immaginazione (ed altrettante navi volanti) tra le parti della Terra con un gruppo immaginario di avventurieri.

Come quello di Final Fantasy XIII, un gruppo di eroi la cui storia è stata riabilitata da una parte dei fan che, addirittura, adesso vorrebbero anche una versione rimasterizzata del gioco.

Ma è un altro l’episodio della saga preferito dai fan, che è stato scelto attraverso un sondaggio fatto tra tantissimi giocatori appassionati.

Il tutto mentre Final Fantasy XVI sarà il prossimo capitolo della serie che, però, arriverà molto più tardi del previsto.