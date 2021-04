Come Resident Evil, anche Uncharted ritarda al cinema

Non c’è pace per il film di Uncharted, il primo lungometraggio live action dedicato alla nota saga di videogiochi targata Naughty Dog.

Sony Pictures ha nuovamente rinviato la pellicola con protagonista Tom Holland, sebbene fortunatamente questa volta non si farà attendere troppo a lungo. La “piccola” modifica al calendario vede slittare l’uscita dall’11 febbraio 2022 al 18 dello stesso mese. In altre parole, si tratta di appena una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia, come riportato da Variety.

La lavorazione di Uncharted (che ha avuto inizio nel lontano 2009) è stata in ogni caso costellata di problemi e rinvii: dopo le release generiche per il 2016/17, la pellicola è stata infatti posticipata dal 5 marzo 2021 all’8 ottobre dello stesso anno, per poi passare dal 16 luglio 2021 a febbraio 2022.

Gran parte dei posticipi sono stati a causa dell’abbandono di numerosi registi che erano stati scelti da Sony per dirigere le avventure del giovane Nathan Drake. Ora, in cabina di regia troviamo Ruben Fleischer (noto per aver portato nelle sale Venom), il quale è riuscito a portare a termine le riprese. Di certo, l’emergenza sanitaria globale non ha sicuramente aiutato, rallentando oltremodo il tutto.

Il film di Uncharted racconterà la storia di un giovane Drake, raccontando di fatto le origini della sua “carriera” da predatore di tombe, in compagnia del suo mentore Sully (interpretato da Mark Wahlberg). Nel cast film anche nomi come Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Ricordiamo anche che nelle scorse ore anche il nuovo film di Resident Evil firmato da Costantin Films – pellicola che vuole rimanere fedele ai primi capitoli della saga – è stato “vittima” di un piccolo ritardo.