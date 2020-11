Come girerà Resident Evil Village su PS5? I dettagli ufficiali da Capcom

Resident Evil Village è sicuramente uno dei giochi next-gen che può contare su una delle più ampie fan-base che lo attendono con ansia: non sorprende, quindi, che sia particolarmente sotto i riflettori (e che molti appassionati siano rimasti delusi dal non-mostrato a cui abbiamo assistito al Tokyo Game Show qualche settimana fa).

Mentre attendiamo una data d’uscita più precisa, Capcom ha aggiornato la pagina ufficiale del gioco sul sito PlayStation, in vista della release su PlayStation 5 (arriverà però anche su Xbox Series X e Xbox Series S, vi ricordiamo), svelando alcune delle specificità next-gen del suo prossimo survival horror.

Resident Evil Village sfrutterà DualSense soprattutto per le sensazioni date dalle armi da fuoco

Leggiamo così che Resident Evil Village su PS5 conterà sulla possibilità di giocare in 4K e con ray-tracing, con quindi un’esperienza grafica che punta al massimo possibile delle performance sulla console Sony. Tuttavia, una nota specifica che si tratterà di 4K dinamico (e viene precisato che, ovviamente, vi servirà una TV che supporti 4K e HDR per godere appieno dell’esperienza).

Tra le altre feature, si parla dell’uso dell’SSD della console per caricamenti rapidi che consentirebbero di «riprendere l’azione proprio da dove l’avevate lasciata con quasi nessun tempo di caricamento». Si parla anche dell’uso dei grilletti adattivi di DualSense, che vi consentiranno di «sentire il peso e la forza dei grilletti delle armi, per un’esperienza più coinvolgente.» Anche il feedback aptico sarà sfruttato per «simulare la sensazione di tenere in mano una vera arma da fuoco».

Supportato anche il Tempest 3D Audio engine, a patto che abbiate delle cuffie compatibili per godere dell’audio tridimensionale.

Vi ricordiamo che Resident Evil Village arriverà nel 2021 e vi permetterà di scoprire come Ethan, a quanto pare per delle plausibili macchinazioni di Chris, sia finito nel villaggio che dà titolo al gioco. Avete già letto che il titolo potrebbe costare 79,99€ come alcune altre uscite next-gen?