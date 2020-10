Anche Resident Evil Village potrebbe costare 79,99 euro su PS5

Le discussioni sui prezzi dei giochi di prossima generazione non accennano a placarsi: sappiamo che i titoli di Take-Two avranno un prezzo maggiorato su PS5 e Xbox Series X, così come sappiamo che alcune delle maggiori produzioni di Sony per PlayStation 5, come Demon’s Souls, saranno vendute al nuovo prezzo pieno di 79,99€. Una soluzione che, secondo le indiscrezioni, adotterebbe anche Capcom per il suo Resident Evil Village.

Al momento la compagnia giapponese non si è espressa né in merito all’arrivo del gioco anche su PS4, né circa il suo possibile prezzo. Tuttavia, un rivenditore (Play-Asia) ha inserito il gioco in catalogo, segnala GamingBolt, sia per PS4 che per PS5 – e a balzare all’occhio non è tanto la chiacchierata possibile versione current-gen, quanto lo scarto di prezzo.

Resident Evil Village arriverà nel 2021

Se la versione PS4 è venduta a $59,99, quella next-gen è invece prenotabile a $69,99: si tratta dei corrispondenti dei nostri 69,99€ e 79,99€ – il che suggerisce, quindi, un prezzo maggiorato per Resident Evil VIII su PlayStation 5.

Attendiamo ora di scoprire se si tratti di una curiosa svista da parte del rivenditore, o se invece Capcom abbia in effetti intenzione di sposare la nuova linea di prezzi per le console di prossima generazione. L’uscita del titolo è attesa per il 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per le versioni PS4 e Xbox One, invece, non c’è ancora un annuncio ufficiale.