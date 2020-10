Resident Evil Village, tante novità da Capcom: com’è finito Ethan in quel villaggio?

Purtroppo il Tokyo Game Show di qualche settimana fa non ci ha portato le novità che avremmo voluto su Resident Evil Village, l’atteso nuovo episodio della storica serie horror di Capcom, che riprenderà il filo da dove era stato lasciato con Resident Evil VII. Tuttavia, dalle pagine della rivista Famitsu arrivano ulteriori dettagli, che ci svelano anche informazioni sul contesto – oltre che sul perché il povero Ethan ci si ritrovi di punto in bianco.

Apprendiamo così che il nostro protagonista è stato portato da Chris Redfield nella zona di montagna e, ritrovandosi qui senza sapere perché, vagherà fino ad arrivare all’infausto villaggio – che, ricordiamo, per Capcom sarà così rilevante da essere un vero e proprio protagonista del gioco, il che è il motivo per cui gli è stato dedicato il titolo.

Chris potrebbe doverci spiegare molte cose, in Resident Evil Village...

Nelle pagine della rivista, i produttori Tsuyoshi Kanda e Pete Fabiano hanno anche fatto sapere che il misterioso figuro incappucciato che abbiamo visto fino a oggi, e che per alcuni potrebbe essere il ritorno del famoso mercante, avrà in qualche modo in mano la vita di Ethan.

Viene anche mostrata una foto in cui gli abitanti del villaggio si tengono per mano mentre «creature pericolose», fanno notare i colleghi di GamingBolt, sono pronte a proteggerli. Probabile che non intendano fare lo stesso con Ethan, ma potremmo sbagliarci.

A loro proposito, gli sviluppatori hanno anche confermato ai colleghi giapponesi che le creature con cui avrete a che fare nel gioco «non parlano una loro lingua», ma agiranno come un branco. Il che, va da sé, le renderà particolarmente pericolose, anche perché saranno abbastanza abili da brandire delle armi contro di noi.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli su Resident Evil Village, che arriverà il prossimo anno su PC, PS5 e Xbox Series X. Indiscrezioni suggeriscono un possibile sbarco anche su PS4 e Xbox One, ma per il momento Capcom non si è ancora pronunciata. È anche possibile che, in tal caso, su next-gen il gioco abbia un prezzo maggiorato, come suggerito da un rivenditore che lo ha inserito in catalogo.