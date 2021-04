Cliff Bleszinki accenna ad un nuovo progetto (ma sarà senza motoseghe)

Cliff Bleszinski, il celebre designer di Gears of War, ha recentemente dichiarato di essere al lavoro su un nuovo progetto.

Il game designer, che pochi anni fa aveva annunciato il suo ritiro momentaneo dal mondo videoludico, è tornato con alcune interessanti dichiarazioni.

Secondo quanto rivelato su Twitter, l’attesa per l’annuncio del nuovo progetto sarebbe stata «straziante».

«Fatevene una ragione. Vi voglio bene», ha aggiunto il noto designer in seguito alla moltitudine di risposte su Twitter da parte dei fan dello sparatutto.

And, yes, for the record, I'm working on some new stuff, and you should know every damned day it's agonizing to not talk about it.

Deal with it. Love y'all.

