Bandai Namco E3 2021 | Recap – Tutti gli annunci e i trailer

Chiude ufficialmente la copertura dell’E3 2021 l’evento fissato da Bandai Namco per oggi alle nostre ore 23:25.

L’evento porrà l’accento sull’imminente House of Ashes, nuovo capitolo della collana The Dark Pictures Anthology che ha dato i natali a Little Hope.

Non siamo al corrente della durata ufficiale ma gli slot riservati agli altri publisher non sono andati oltre la mezz’ora, per cui ci aspettiamo qualcosa di simile.

Allo stesso modo non ci è dato sapere se ci saranno altri titoli della scuderia di Bandai Namco, tra cui l’atteso erede di Sekiro Shadows Die Twice, Elden Ring, che è stato finalmente riportato a galla durante la Summer Game Fest.

Insomma, attendiamo di saperne di più sul catalogo dell’editore giapponese proprio durante questo ultimo evento di E3 2021, che seguiremo insieme con un liveblog e la diretta qui in basso.

Buona visione!

23:25 – Si comincia come promesso con una presentazione approfondita di House of Ashes, il prossimo capitolo di The Dark Pictures Anthology.

Abbiamo ascoltato un preambolo del Narratore all’interno di un trailer culminato con la data d’uscita, 22 ottobre, svelata durante la Summer Game Fest.

Adesso, possiamo assistere ad un’intervista esclusiva all’executive producer Dan McDonald di Supermassive Games.

L’impero di Akkad funge da ambientazione storica del gioco, 400 anni prima dell’inizio delle vicende che vi sono raccontate.

Nella leggenda, esplorata nella storia di House of Ashes, l’autoproclamato Re Dio Naram-Sin ha maledetto la sua gente portando fame e carestia alla sua popolazione.

Sarà con questa maledizione, o meglio con i risultati che questa maledizione avrà sull’ambiente in Iraq nel 2003, con cui avremo a che fare – il che significa tanto paranormale, come nei precedenti capitoli.

A livello di gameplay, Supermassive ha implementato un’inquadratura a 360 gradi libera, lasciando da parte le inquadrature fisse.

Un’altra meccanica è rappresentata dalla torcia, con cui dovremo illuminare le zone dell’ambiente che riterremo utile tenere sott’occhio e analizzare.

Sono stati aggiunti livelli di difficoltà insieme ad opzioni per l’accessibilità, che riguarderanno ad esempio i QTE.

23:40 – Dopo la breve clip di una decina di minuti, la linea è tornata alla programmazione dell’E3 2021 con una breve chiacchierata tra i conduttori dell’evento su quanto avevamo visto e si è rapidamente passati ad altro, per cui l’evento di Bandai Namco può dirsi terminato.