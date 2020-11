Che voti ha preso Assassin’s Creed Valhalla?

Assassin’s Creed: Valhalla è il prossimo episodio della serie Ubisoft, in uscita durante la giornata di domani, 10 novembre 2020 sia su console che su PC.

Oggi, è scaduto l’embargo delle recensioni del gioco da parte della stampa specializzata, consentendo così ai giocatori di farsi un’idea più chiara del prodotto che andranno ad acquistare.

Un'immagine di Valhalla.

Nella nostra recensione – con tanto di ricca video recensione – pubblicata sulle pagine di SpazioGames durante la giornata di oggi vi abbiamo spiegato che il titolo «ha dalla sua una storia e delle tematiche di fondo che, pur sommerse in un mare di contenuti ridondanti, hanno fascino e vi sapranno tenere a lungo nel loop, personaggi ispirati e una componente esplorativa coraggiosa, ed è un peccato vederle sporcate da alcune incoerenze ludiche.»

Ora, su Metacritic è comparsa la lista di review con tanto di metascore delle varie edizioni analizzate, in grado di illustrarci a chiare lettere le sensazioni percepite da parte della stampa durante i loro test.

La versione PS4 è ferma a un punteggio di 82 (su 28 recensioni), così come quella per Xbox One. L’edizione PC ha invece portato a casa un metascore di 85, su 17 articoli. Poco sotto, un elenco dei alcune review pubblicate all’estero:

Daily Star 100

Gamer Escape 90

GameMAG 90

Twinfinite 90

PSX-Sense.nl 80

Siliconera 80

VGC 80

PlayStation Universe 80

Trusted Reviews 80

Comicbook.com 80

Game Revolution 50

Nel gioco vestiamo i panni di Eivor, un vichingo che parte per l’Inghilterra per ricominciare una nuova vita. Una volta lì, il protagonista dovrà affrontare una gran numero di missioni per scoprire quale sarà il suo vero destino.

Assassin’s Creed Valhalla uscirà per PS4 e Xbox One il 10 novembre 2020. Il gioco arriverà anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 novembre 2020 in Europa e Regno Unito (Italia inclusa).