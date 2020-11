Assassin’s Creed Valhalla è il primo videogioco che parla di coronavirus

Nella nostra recensione – e video recensione – pubblicata solo poche ore fa vi abbiamo raccontato che il gioco «ha dalla sua una storia e delle tematiche di fondo che, pur sommerse in un mare di contenuti ridondanti, hanno fascino e vi sapranno tenere a lungo nel loop, personaggi ispirati e una componente esplorativa coraggiosa, ed è un peccato vederle sporcate da alcune incoerenze ludiche.»

Attenzione, seguono piccolo spoiler sulla trama del gioco

I giocatori vestono i panni di Eivor, un vichingo che parte per l’Inghilterra per ricominciare una nuova vita. Come da tradizione per la serie, l’Animus gioca un ruolo chiave all’interno dell’avventura tanto che durante l’avventura saremo in grado di leggere una mail molto particolare.

Nella missiva (pubblicata dalla redazione dei colleghi di DualShockers) possiamo leggere chiaramente le parole di Layla Hassan a Rami Hassan, nelle quali la donna scrive in maniera inequivocabile di “non avere il Covid”.

Pur non facendo esplicito accenno alla pandemia da coronavirus che sta flagellando il mondo intero, si tratta del vero, primo riferimento all’emergenza sanitaria in un titolo AAA (in questo caso prodotto e sviluppato da Ubisoft).

Non è chiaro al momento se durante l’avventura vi siano altri riferimenti al Covid, visto che al momento la mail sembra essere l’unico riferimento chiaro e lampante alla cosa. Vi terremo aggiornati.

Assassin’s Creed Valhalla uscirà per PS4 e Xbox One il 10 novembre 2020. Il gioco arriverà anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 novembre 2020 in Europa e Regno Unito (Italia inclusa).