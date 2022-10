Che grafica avrebbe The Elder Scrolls VI in Unreal Engine 5? Probabilmente questa

The Elder Scrolls VI è l’atteso, nuovo capitolo di una delle saghe fantasy più amate in assoluto, il quale purtroppo pare si farà attendere più del dovuto.

Il successore di Skyrim (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) si è per ora mostrato solo in un breve teaser trailer, per poi tornare nell’ombra.

Il team al soldo di Bethesda ha del resto già chiarito di volersi prendere tutto il periodo di tempo necessario per fare in modo di sviluppare un gioco al livello dei capitoli precedenti.

Nell’attesa, come riportato anche da Game Rant, un fan ha creato un video che mostra come potrebbe apparire un eventuale gioco medievale alla TES nello splendore dell’Unreal Engine 5.

Realizzato con l’ultima versione del motore di Epic, il breve video pubblicato su YouTube dall’utente Ayşu Aydın mostra una città medievale davvero suggestiva, il tutto accompagnato da una musica fantasy adeguatamente a tema.

Aydın ha già pubblicato tempo fa altri video creati con l’Unreal Engine 5, tra cui le demo di una grotta e di una tranquilla strada di montagna.

Mentre la telecamera scorre nella crepuscolare città medievale creata per questo trailer, con le candele che tremolano nelle lanterne appese alle travi che sporgono dagli edifici in legno, vediamo un’ambientazione che sembra essere perfetta per il prossimo capitolo di The Elder Scrolls.

In effetti, dal sesto capitolo della saga fantasy Bethesda ci si aspettano grandi cose, ragion per cui la qualità reale del gioco in sviluppo dovrà essere molto migliore di questo concept video.

Ricordiamo in ogni caso che The Elder Scrolls VI non uscirà su console PS5, bensì resterà un’esclusiva Xbox, salvo colpi di scena all’ultimo minuto.

Ma non solo: se volete rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative a The Elder Scrolls VI, non dovete fare altro che recuperare il nostro ricco recap.