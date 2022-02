Che fine ha fatto Beyond Good and Evil 2? Arriva una risposta

Beyond Good and Evil 2 è uno di quei giochi di cui ormai si da tempo perse le tracce, visto che il publisher d’oltralpe Ubisoft non rilascia aggiornamenti ormai da mesi.

In sviluppo presso Ubisoft Montpellier (autori anche di un capitolo della saga di Assassin’s Creed discretamente apprezzato), BG&E2 è stato gambizzato anche e soprattutto per via dell’addio del creatore della serie, Michel Ancel.

Diversi mesi fa è stato reso noto che il sequel potrebbe essere in alto mare, visto che le ultime voci provenienti da giornalisti affidabili non erano per niente rassicuranti.

Vero anche che più di recente l’autorevole Tom Henderson ha lasciato intendere che il gioco – al netto dell’attesa – non sarebbe affatto stato cancellato. Ora, arrivano nuove notizie al riguardo.

Jason Schreier di Bloomberg (via GR+) ha infatti reso noto che «Beyond Good and Evil 2, uno dei sequel più attesi dai fan, è rimasto in pre-produzione dopo almeno cinque anni di sviluppo».

Secondo Schreier, una delle ragioni dietro il ritardo è dovuta ad alcuni problemi a livello aziendale interni a Ubisoft che avrebbero di fatto influenzato lo sviluppo del gioco.

Mentre continuiamo ad aspettare l’uscita del sequel di Beyond Good and Evil, Ubisoft ha comunque altre belle cose in cantiere.

Il publisher starebbe lavorando al prossimo gioco di Assassin’s Creed, nome in codice Rift, il quale potrebbe non essere un classico open-world.

Parlando invece di titoli finiti nel limbo dei grandi ritardatari, avete letto il destino toccato a Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake?

Infine, Assassin’s Creed Valhalla vedrà presto l’arrivo di L’Alba di Ragnarok, l’enorme espansione di cui il nostro Lorenzo vi ha svelato i primi dettagli alcune settimane fa.