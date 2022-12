C’è un open world next-gen che promette di essere davvero «primitivo»

Games Box ha annunciato un nuovo gioco di avventura di sopravvivenza a mondo aperto che utilizzerà l’Unreal Engine 5, chiamato Primitive. Per celebrare l’annuncio, è stato condiviso il primo trailer del gioco.

Primitive sarà un gioco d’azione e avventura open world, con modalità FPP/TPP disponibili e con un focus sul singleplayer (che male non è).

Il gioco promette di offrire varie meccaniche, tra cui elementi legati alla sopravvivenza, al combattimento, all’esplorazione, alla caccia, alla costruzione di rifugi e al crafting.

Di conseguenza, il giocatore dovrà affrontare molti pericoli: bestie ostili (mammut e tigri dai denti a sciabola, solo per citarne alcune) e tribù in competizione tra loro.

Tomasz Supel, CEO di Games Box, ha dichiarato: «Il progetto è ancora nella sua fase iniziale di sviluppo. Pensando a giochi simili, Primitive si avvicina a titoli come Far Cry Primal, ma il nostro concetto si concentra maggiormente sul mostrare il carattere primordiale di un mondo reale di molte migliaia di anni fa, in cui tutto si riduceva alla cruda potenza, oltre che alla lotta per il dominio e la sopravvivenza».

In Primitive, i giocatori parteciperanno attivamente alla scelta del proprio abbigliamento, delle armi, dell’equipaggiamento, del riparo e di molto altro ancora. Un’altra caratteristica importante sarà il sistema dinamico delle condizioni meteorologiche.

Supel ha aggiunto: «L’età della pietra è un’epoca così avvincente. La vita dei primi uomini era dominata da forze selvagge e primordiali, e il mondo era pieno di pericoli imminenti che si insinuavano senza precedenti. Il gioco open-world Primitive combinerà la sopravvivenza brutale con elementi tipici di altri generi, per creare infine una miscela unica e ipnotizzante.»

