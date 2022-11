C’è un RPG in Unreal Engine 5 che sembra davvero splendido

A gennaio 2022, WEMADE ha pubblicato una tech demo per il suo prossimo MMORPG che utilizzerà l’Unreal Engine 5 e chiamato Legend of YMIR. La settimana scorsa, l’editore ha condiviso un nuovo trailer in-game/in-engine per il gioco.

Il progetto in questione non vuole andare ad affiancare titoli come Final Fantasy XIV (che trovate su Amazon), ma a quanto pare sembra avere stile da vendere.

Sebbene si tratti solo di un tech trailer di debutto del gioco, il tutto sembra avere davvero un aspetto fantastico, come riportato anche da DSO Gaming.

Da ciò che è possibile notare Legend of YMIR non sembra spingere oltre i limiti dell’Unreal Engine 5 già noti ai più, ma è pur sempre sorprendere notare come un MMORPG possa sfruttare in questo modo il motore grafico di Epic.

Legend of YMIR è una reinterpretazione nordeuropea della visione del mondo della precedente serie MIR. Questo nuovo gioco di ruolo online ricreerà la storia originale con un’ambientazione fantasy.

Inoltre, per non farsi mancare proprio nulla, sembra ormai confermato che Legend of YMIR sarà caratterizzato da battaglie PvP sotto forma di assedio.

La notizia meno lieta è che il gioco dirà si alle NFT, oltre al fatto che al momento non è stata fissata una data di uscita del gioco.

