C’è un gioco gratis che staccherà la spina a dicembre

Una brutta notizia per gli amanti degli shooter online: lo sparatutto multiplayer free-to-play Scavengers verrà chiuso alla fine dell’anno.

Il titolo di Midwinter Entertainment era arrivato in un momento di grande diffusione per i battle royale, da PUBG a Fortnite (che spopola anche su Amazon).

Ovviamente il periodo storico è saturo di battle royale, ed è difficile davvero imporsi, come vi avevamo spiegato nel nostro provato di Scavengers di un paio di anni fa.

In un post sul sito web del titolo (via GamesIndustry), lo sviluppatore Improbable ha dichiarato che chiuderà i server del loro gioco il 16 dicembre 2022, a causa del “declino della base di giocatori”.

«Mentre abbiamo esplorato molte opzioni per rinvigorire la popolazione dei server mentre il gioco era in accesso anticipato, è diventato chiaro che non era sostenibile continuare lo sviluppo e il servizio live», si legge nel messaggio.

«Siamo tutti orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato e siamo grati a tutti i giocatori che hanno trovato il tempo di giocare, anche se per poco tempo».

Scavengers è uscito in accesso anticipato nel maggio 2021. È stato inizialmente sviluppato da Midwinter Entertainment, uno studio di ex sviluppatori di Halo che è stato poi acquisito da Improbable nel settembre 2019.

All’inizio di quest’anno, Improbable ha annunciato la vendita di Midwinter a Behaviour Interactive per una somma non rivelata, per concentrarsi invece sul metaverso.

All’epoca, le versioni per console di Scavengers erano state cancellate, ma l’edizione per PC è stata mantenuta in vita da un piccolo team di Improbable.

Ricordiamo che le cancellazioni non hanno risparmiato niente e nessuno, neanche quando parliamo di Ubisoft, perché anche dei capolavori sono stati dichiarati “morti” lato server.

Ma non solo: anche Konami aveva reso noto che avrebbe “spento” un suo gioco dopo solo un anno dall’avvio ufficiale, con buona pace dei fan storici.