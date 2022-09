Ubisoft sta per chiudere per sempre altri 3 giochi, c’è anche un capolavoro

Ubisoft sta compiendo un’operazione di chiusura di diversi suoi giochi, molti del passato, e la falce del publisher francofono continua ad incedere.

Recentemente le vittime più illustri sono stati molti videogiochi della saga di Assassin’s Creed (molti dei quali trovate su Amazon) delle passate generazioni.

Una manovra che aveva fatto discutere anche perché sarebbero stati bloccati anche di DLC regolarmente acquistati, insieme ai giochi in versione digitale.

Sulla quale Ubisoft ha per fortuna cambiato idea, almeno per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, procedendo però con la chiusura dei giochi regolari.

I prossimi giochi di cui saranno chiusi i server sono tre, e nella lista c’è anche un vero capolavoro: Rayman Legends.

Come riporta Nintendo Life, il meraviglioso platform è tra i prossimi bersagli di Ubisoft, che nel mese vedrà i propri server chiusi insieme a quelli di Assassin’s Creed 3 (giusto per rimanere in tema) e ZombiU.

L’annuncio della chiusura di questi server, in versione Wii U va specificato, era stato fatto lo scorso luglio. La scadenza originale era il primo settembre, ma è stata spostata al 1 ottobre 2022.

Anche se i DLC delle attività single player non saranno più disponibili per il download per diversi giochi su PC, su console i giocatori potranno comunque scaricarli e giocarci dopo il 1° ottobre 2022.

Quando i servizi verranno chiusi, i giocatori Wii U non potranno più collegare gli account Ubisoft nel gioco o utilizzare le funzionalità online.

Il motivo di questa chiusura è ovviamente imputabile alla tecnologia obsoleta che server per mantenere in piedi i server, nonché la necessità di liberare spazio digitale per i futuri progetti.

Questo posticipo della chiusura dei server riguarda anche altri giochi che, per il momento, sono ancora salvi e potranno essere popolati per un’ultima volta dai giocatori appassionati.

Come hanno fatto i fan di Assassin’s Creed di recente, che si sono preparati a salutare i loro episodi preferiti della saga con delle ultime partite spettacolari.