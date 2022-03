C’è un gioco che omaggia Dark Souls, ma è uno sparatutto

Gli appassionati di soulslike stanno sicuramente vivendo un periodo d’oro, specie per via dell’uscita Elden Ring, il nuovo titolo di FromSoftware nato dalle basi di classici come Dark Souls.

Quello che per molti è il vero erede della saga di Dark Souls ha lasciato il segno, sebbene il mercato sta per essere invaso da titoli più o meno simili.

Ce n’è uno in particolare che sembra ereditare in toto il primo capitolo della saga di From, estetica inclusa, sebbene le novità non mancano di certo.

Senza contare che prossimanente sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, action RPG horror che omaggia proprio Dark Souls, cui presto si accosterà anche un altro gioco molto promettente.

Iron Lung ha annunciato un nuovo gioco ispirato a Dark Souls, chiamato Alterborn. Per celebrare l’annuncio, il team ha anche rilasciato un trailer in-engine che potete trovare poco sotto.

Di base, Alterborn è un survival action shooter in terza persona pieno di dark humor, che trae ispirazione da diversi generi come i soulslike, i roguelite, i looter shooter e altro ancora.

Il gioco arriverà su PC nel terzo trimestre del 2023, mentre di seguito trovate il trailer (via DSO Gaming).

I soulslike sono comunque un genere molto in voga, considerando anche il titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo.

Restando in tema, un giocatore di Elden Ring ha visto il fantasma di un altro utente collegato chissà da dove che sembrava essere il suo esatto duplicato.

Ma non solo: sempre per quanto riguarda l’ultimo souls di From, avete visto il trucco per ottenere bottino extra nella Tomba dell’Eroe Fingefolk, che a molti potrebbe essere sfuggito?