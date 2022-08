Future Games Show 2022 @ Gamescom | Tutti gli annunci e i trailer

Dopo l’appuntamento di giugno, torna anche per la Gamescom 2022 il Future Games Show: parliamo dello show realizzato dalla testata GameRadar+ e dalla casa editrice Future, che ci permetterà di avere un assaggio da una valanga di videogiochi in arrivo nel prossimo futuro.

Come sempre, la conferenza sarà un evento virtuale con delle voci di eccezione: questa volta, sarà il turno di Christopher Judge e Danielle Bisutt direttamente da God of War, che ci accompagneranno mentre su schermo si susseguiranno oltre 50 giochi.

Alcuni dei publisher coinvolti nella manifestazione saranno 505 Games e Team 17, ma aspettiamoci anche qualche sorpresa. In questo articolo, troverete via via i dettagli su tutti i giochi che saranno presentati nel corso della kermesse. Vi raccomandiamo quindi di aggiornare via via la pagina per vedere comparire il report sui diversi giochi che saranno dello show.

L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00 italiane e, se in linea con i precedenti appuntamenti, lo show dovrebbe durare più o meno un’ora.

Vi raccomandiamo di seguirlo come sempre con noi per un report con poche chiacchiere e tanti videogiochi!

The Gap

Vediamo in azione un titolo ambientato ai giorni nostri che non sembra per niente avaro di misteri. Si parla di ricordi, ippocampo, di come funziona la memoria e di… corridoio bui pieni di segreti. Cosa sono davvero i deja-vu? Sono accessi a mondi paralleli?

Ce ne parlerà The Gap, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Aliens: Fireteam Elite

Spazio per un nuovo trailer dedicato a Pathogen per Aliens: Fireteam Elite, che arriva il 30 agosto. Vediamo un po’ di azione e diverse delle armi che avremo a disposizione nella nostra scorribanda con «più armi, più missioni, più xenomorfi!».

Hypercharge: Unboxed

Atmosfera sopra le righe con giocattoli che si sparano a vicenda sono alla base dell’esperienza proposta da questo gioco che sembra un Toy Story che incontra Grounded e si fa shooter in soggettiva.

Disponibile ora su PC e Switch, in arrivo su Xbox e PlayStation prima.

The Case of Golden Idol

Vediamo la world premiere di un gioco investigativo con un peculiare stile in pixel art, dove dobbiamo mettere letteralmente insieme le informazioni per ricomporre quanto è accaduto nella scena del crimine. Sembra avere atmosfere volutamente inquietanti e il violino incalzante del trailer ci ha intrigato parecchio. Ha anche la benedizione dell’autore di Return of the Obra Dinn.

Arriva su PC nel 2022, disponibile ora una demo gratis su Steam.

Snaccoon

La vita di un procione non è per niente facile e questo gioco, che ha un po’ di Stray ma in cel-shading, sembra volercelo dimostrare. Sembra il protagonista di Donut County, ma è Snaccoon e ha pure meccaniche stealth. Ho bisogno di saperne subito di più, grazie.

Arriva presto, per ora non ci viene concesso altro.

Tainted Grail

Vediamo un video pre-alpha con un sonoro che richiama quasi i toni epici di Hellblade, ma un’avventura in soggettiva che ha tanto, ma davvero tanto, di The Elder Scrolls. Si brandiscono spade, si affrontano creature fantasy, si parla con personaggi che ci stanno davanti.

Arriva il Q4 2022 su Steam in Accesso Anticipato.

Floodland

È tempo di una nuova wolrd premiere che ci ricorda come abbiamo ridotto il nostro pianeta. «Per essere l’essere più intelligente del pianeta, l’umano sembra piuttosto stupido» ribadisce il video.

Quando ci stiamo estinguendo, abbiamo bisogno l’uno dell’altro, riscopriamo il bisogno di fare le cose insieme: abbiamo bisogno di cibo e di rifugio. Di una civiltà che non collasserà su se stessa.

Il gioco si presenta come un gestionale e arriverà su Steam il 15 novembre prossimo.

The Last Case of Benedict Fox

L’intrigante metroidvania visto alla Summer Game Fest torna in azione. L’autore ci ricorda come funzioneranno le meccaniche, come dovremo incunearci nelle menti delle persone coinvolte nei crimini per ricollegare tutti i puntini. Il gioco si conferma davvero stiloso e affascinante come ci era parso la prima volta, anche nell’uso dei colori e dei loro contrasti.

Ci sarà anche la possibilità di comprare oggetti e di avere tatuaggi che corrispondono in realtà a nuove abilità: immaginiamo che questo significherà che dovremo scegliere quali abilità tatuarci consci che lo spazio sulle nostre braccia sarà limitato, il che potrebbe essere una meccanica davvero interessante.

Vediamo anche meccaniche in cui dobbiamo scassinare delle serrature (inquietanti). Il protagonista conta su attacchi a corto e medio raggio, con anche la possibilità di sparare. Il gioco rimane confermato per il prossimo anno, dal day-one anche su Game Pass.

A Little to the Left

Max Inferno ci presenta A Little to the Left, il suo gioco dove dovremo mettere in ordine le cose e affrontare dei puzzle con cui potremo anche rilassarci.

L’uscita è attesa per l’8 novembre 2022 su PC e Mac.

Carrellata dallo showfloor digitale

Ci vengono presentati i giochi dello showfloor digitale del Future Games Show, tra Moonshine Inc. che permetterà di confrontarsi con meccaniche gestionali e GloomWood, che sarà invece un immersive sim dai toni survival piuttosto oscuri.

Visitate Steam per trovare la sezione dedicata al Future Games Show.

Goat Simulator 3

Dopo essere stato protagonista alla ONL, Goat Simulator 3 torna anche al Future Games Show per un altro po’ di azione caprina. Questa volta è Coffee Stain a presentarci lo scenario e l’anima del gioco, con un’ambientazione dove «vivere l’inaspettato» e scoprire un po’ di misteri. «O distruggere qualsiasi cosa». Avremo oltre 3mila equipaggiamenti, quindi ci sarà da sbizzarrirsi, perché «vi faranno sembrare favolosi, ma vi daranno anche delle abilità».

Ricordiamo che potete prendere a cornate qualsiasi cosa a partire dal 17 novembre prossimo!

The Chant

Un nuovo trailer per il survival ambientato in un’isola remota, che ci viene presentato dagli sviluppatori. Dopo che un rituale non va nel modo migliore, il vostro spirito proverà a mettersi in salvo. Ci ritroveremo così alle prese con un’ambientazione oscura e nemici che sembrano arrivati direttamente dall’inferno.

Ci saranno meccaniche che chiederanno di bilanciare azione e sopravvivenza. Il lancio è atteso per il 3 novembre su PC, Xbox e PlayStation.

Ereban: Shadow Legacy

Torna anche Ereban, che avevamo assaggiato qualche settimana fa. Gli sviluppatori di Baby Robot Games ci confermano che sarà uno stealth dove la moralità sarà grigia. La protagonista potrà letteralmente fondersi con le ombre per nascondersi dai nemici, con meccaniche che ricordano quelle di Samus con gli E.M.M.I. in Metroid Dread.

Dato che negli stealth si sfruttano le ombre per nascondersi, questa volta invece si diventa letteralmente l’ombra. «Ci siamo ispirati a Splatoon» svela l’autore, in riferimento alla possibilità di nuotare dentro l’inchiostro nel gioco Nintendo.

L’abilità della protagonista sarà intrigante anche per lanciarvi dall’alto, perché trasformandovi in un’ombra potrete evitare l’impatto con il terreno.

L’uscita è in attesa per il 2023, esordirà su PC e Xbox e sarà dal day-one su Game Pass.

Wizardry: The Five Ordelas

Wizardry: The Five Ordeals da oggi è anche in inglese su Steam.

Sousltice

C’è spazio anche per l’intrigante Soulstice, ormai prossimo alla release del 20 settembre. Lo vediamo in un breve trailer, ma ci viene confermato che potete provare ora una demo gratis su PC.

Afterimage

Modus Games ci mostra da vicino quello che sembra un metroidvania in due dimensioni piuttosto pittoresco.

Arriva ufficialmente su PC e tutte le console nell’ultimo quarto del 2022.

Deliver Us Mars

Abbiamo un nuovo assaggio anche da Deliver Us Mars. Il trailer pone l’accento sulla componente narrativa e sulla famiglia della protagonista, con momenti toccanti.

L’uscita è attesa per il 2 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.

Phantom Hellcat

Phantom Hellcat si fa vedere da vicino con un trailer che ci permette di apprezzare da vicino la creazione di Ironbird Creations. Parliamo di un titolo a scorrimento orizzontale nelle fasi esplorative e anche in tre dimensioni in quelle di combattimento, dove si brandisce la spada senza fare sconti a nessuno.

Arriva su PC, PlayStation e Xbox in una finestra di lancio ancora da individuare.

Edge of Sanity

Direzione artistica stile cartoon disegnato a mano per questo interessante videogioco, dove vediamo un uomo chiamato a provare a sopravvivere in un’ambientazione davvero stile. Si parte da scenari invernali, ma si finisce in quelli che sembrerebbero essere dei sotterranei infernali e ricchi di mostri. E asce. E sangue. E anche tentacoli, decisamente.

Ma sono solo visioni? È la realtà? I temi del gioco si promettono intriganti e il gioco arriverà su PC, PlayStation, Xbox e Switch nel 2023.

Wired Productions

Vediamo novità per tre giochi di Wired Productions. Il primo, che somiglia a Two Point Hospital, è Hotel Architect e come immagina vi farà costruire il vostro hotel dei sogni in uno stile che non si prende troppo sul serio.

Il secondo mostra azione in soggettiva e pistole con telecinesi: è The Last Worker, che arriva il 19 ottobre su PC.

Abbiamo poi la world premiere di , con navicelle volanti e il giocatore chiamato a costruire le sue strutture per prepararsi a qualsiasi nemico e ad assalti da parte di dragoni.

Se vi piace l’idea di costruire bastioni epici, tenete d’occhio Falconer Chronicles Bulwark.

Ones to watch

Segue una carrellata con alcuni giochi da tenere d’occhio mostrati solo rapidamente.

The Great War: Western Front

Tempo di un’altra world premiere, che ci parla della Grande Guerra e del suo casus belli. Dagli ex autori di Command & Conquer, ci ritroviamo in trincea con vite trascinate in guerra illuse dal fatto che morire per un Paese sia la massima aspirazione. Si apre così quello che si direbbe un RTS con mezzi aerei, mezzi di terra e fanteria.

Il gioco arriverà su PC nel 2023.

Backfirewall

Un’avventura ambientata dentro uno smartphone, esatto. Il trailer va a braccetto con la follia di questo concept.

Il gioco vede da oggi una demo gratis su Steam. L’uscita su PC, PlayStation, Xbox e Switch è attesa per il 2023.

Team17

Vediamo una carrellata da Team17. Da Moving Out 2 a Age of Darkness, il montaggio è una carrellata con proposte per tutti i gusti, davvero molto ricca e varia per generi e stili proposti.

SCP: Secret Files

Un video che sembrava iniziare in modo quasi rassicurante si distorce rapidamente (occhio ai lampeggii, lo segnaliamo ai nostri lettori) per farci vivere atmosfere parecchio inquietanti.

Arriva il 13 settembre su Steam.

Teslagrad 2

Modus Games e Rain Games ci presentano Teslagrad 2, quella che sembra una interessante avventura in due dimensioni a scorrimento orizzontale, con una protagonista in lande sconosciute che deve svelare un antico potere e che può spostarsi… nei cavi elettrici.

Arriva su PC e tutte le console a primavera 2023.

The Dark Picture: The Devil In Me

Il nuovo capitolo di The Dark Pictures Anthology si mostra in un nuovo trailer ad alto contenuto di tensione.

Ci mostra nuove tipologie di puzzle, l’inventario per i diversi protagonisti e promette una storyline di oltre sette ore. Ci sarà il gioco condiviso online o il multiplayer locale.

Arriva il 18 novembre 2022 su PC, Xbox e PlayStation.

EXP: War Trauma

Vediamo del footage in-game per questo gioco dove le tenebre sono tutto. Il protagonista riprende i sensi in quella che sembra una profonda trincea, mentre le voci del suo disturbo da stress post-traumatico lo angosciano.

Potete trovare la demo gratis su Steam ora, se volete condividere i fantasmi del protagonista.

Rooted

Realizzato in Unreal Engine 5, questo gioco è un survival post-apocalittico. Giocabile sia in terza persona che in soggettiva, presenta un mondo post-infezione che quasi richiama (anche nella musica) quello di The Last of Us.

Potremo esplorare, costruire e ovviamente provare a sopravvivere, perché i momenti ostili e di grande difficoltà non mancheranno, assicura il trailer. Vediamo nemici umani aggirarsi in quelli che sembrano perimetri messi in sicurezza, ma perfino droni e robot dell’esercito che «sono qui per proteggervi», dice una voce prima che qualcuno inizi a spararci contro.

Arriva su PC ed è giocabile da soli o in multiplayer.

Heelsweeper VR

Si passa alla VR con un po’ di distruzione in un trailer di , ad alto tasso demoniaco. L’azione su schermo non manca e nemmeno gli effetti speciali: rimane da capire, certo, come sarà vivere il tutto con il caschetto in testa.

Arriva su Steam e Meta Quest 2.

Stray Blade

Vediamo da vicino Stray Blade. Il gioco si conferma colorato e ricchissimo d’azione come nei precedenti assaggi che ci aveva concesso.

Rimane atteso per il 2023 su PC (Steam ed Epic), PS5 e Xbox Series.

Crossfire Legion

Un aggiornamento sulle ultime novità per Crossfire Legion, tra contenuti bonus e missioni del tutto nuove. L’aggiornamento 1.3 è disponibile ora, il gioco è anche in sconto del 30% per celebrare questa occasione.

God of Rock

Vediamo questa world premiere in cui Modus Games ci presenta, direttamente da Modus Studios Brazil, un picchiaduro che è in realtà un rhythm game in cui ce le si suona a tempo di musica. Immaginate Guitar Hero, ma con i cazzotti inclusi.

Avrà il multiplayer locale o online, arriva questo inverno su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Lightyear Frontier

Rivediamo anche Lightyear Frontier, dopo il debutto alla Summer Game Fest. Il gioco, ricordiamo, vi chiederà di creare un posto sicuro dove vivere in un nuovo pianeta.

Avrete meccaniche di costruzione, di raccolta delle risorse – e il tutto sembra avere un’atmosfera estremamente rilassante e placida, cosa che alla sottoscritta piace particolarmente. Il gameplay mostrato è ovviamente work-in-progress e notiamo che il gioco ha anche un ciclo giorno/notte che richiederà anche di riposarsi.

L’uscita è attesa per la primavera 2023 su PC e Xbox.

System Shock

L’umanità sembra come sempre parecchio nei guai all’interno dell’atteso ritorno di System Shock, mentre tenteremo di hackerare le macchine che con le loro voci cercano di scoraggiarci chiamandoci «essere mortale di ossa e carne», il che è a loro dire piuttosto patetico.

Il gioco è impostato come uno sparatutto esplorativo in prima persona e sembra proporre molti momenti di puzzle, che ci sta sempre bene visto che parliamo di System Shock. Arriva presto su PC, PlayStation e Xbox.

Anche in questo caso vi segnaliamo che il trailer presenta alcuni forti lampeggii.

Layers of Fear

Nuovo assaggio dal prossimo horror di Bloober Team, che per la prima volta ci svela il gameplay. Intrigante il passaggio dalle ambientazioni con gli iconici quadri e altre che sembrano avere un’anima più industriale.

Ci viene ricordato che arriva a inizio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Off the grid

Vediamo in chiusura allo show un assaggio da Off the Grid in questa world premiere. Il gioco è il primo del celebre regista Neill Blomkamp e sarà un battle royale con una forte anima narrativa. Lo stile cyberpunk è palese e le sparatorie sono parecchio all’ordine del giorno e anche i combattimenti coreografici.

Da notare soprattutto i potenziamenti fisici dei personaggi, tra gambe meccaniche per spiccare dei salti super e braccia che farebbero invidia a quelle di Adam Jensen.

Arriverà nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series.

E con questo si è concluso il Future Games Show della Gamescom 2022!