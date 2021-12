C’è chi sta sviluppando una mod per Morrowind… da 20 anni

The Elder Scrolls V: Skyrim è da poco tornato in auge grazie alla sua Anniversary Edition. Uscita per celebrare i 10 anni dello storico open world di Bethesda, si tratta di un’edizione completa di tutti i contenuti pubblicati nel gioco in questi anni fino a questo momento.

Nonostante i giocatori stiano continuando a godere delle avventure che si celano in quello che possiamo considerare uno dei migliori RPG open-world di sempre, c’è qualcuno che non si è dimenticato di un altro dei grandi capitoli della serie Elder Scrolls.

Fra poco tempo The Elder Scrolls III: Morrowind compirà ben 20 anni, e qualcuno ha intrapreso, fin dall’uscita del titolo, l’ardua impresa di sviluppare una mod decisamente massiccia che… è solo a metà della sua realizzazione.

Il progetto prende il nome di Tamriel Rebuilt, una mod per Morrowind che mantiene il design originale del titolo ma ne espande pesantemente il mondo fino a incorporare l’intera mappa di Tamriel, come suggerisce il titolo.

Il progetto (via Gamerant) è talmente enorme che ci sono voluti quasi vent’anni per arrivare alla metà del suo sviluppo e il team ha affermato che c’è molto altro in cantiere da portare a termine per completare lo sviluppo della mod.

È già possibile scaricarla, tuttavia, per provare ciò che il team ha sviluppato fino ad adesso, ed è già largamente considerata la migliore mod di Morrowind attualmente disponibile.

Sicuramente potrebbe sembrare un po’ datata, visto gli anni che si porta dietro il gioco ma, dato che difficilmente vedremo un remake del titolo a breve, potrebbe essere l’unico modo per ridare lustro a uno dei migliori capitoli della serie.

Nel frattempo potete però dilettarvi con le mod di Skyrim che ovviamente non smettono di saltare fuori, come ad esempio quella che ci catapulta in un lockdown che sicuramente è ben più divertente di quello che il mondo ha vissuto nella realtà in questi ultimi anni.

Infine, se volete acquistare Skyrim Anniversary Edition per console next gen ma non sapete quale versione, c’è un video che vi spiega le differenze.