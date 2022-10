CD Projekt saluta un big della compagnia, dopo ben 30 anni

Sono settimane particolarmente ricche per CD Projekt RED, lo sviluppatore polacco che sembra aver imboccato la strada giusta dopo la crisi degli scorsi anni.

Gli autori della saga di Geralt di Rivia, che potete trovare su Amazon, stanno infatti lavorando a una vera e propria valanga di nuovi progetti in uscita nei prossimi anni.

Attraverso i suoi canali ufficiali CD Projekt ha fatto sapere di avere tre fronti aperti sul franchise di The Witcher, il quale è bel lungi dall’essere arrivato alla fine.

Così come CDPR non ha dimenticato neppure di confermare in veste ufficiale che Cyberpunk 2077 avrà un sequel, nome in codice Orion. Nel mentre, però, è stato anche confermato che il CEO della compagnia, Marcin Iwinski ha deciso di lasciare il suo ruolo.

Il co-fondatore e co-CEO di CD Projekt si dimetterà infatti entro la fine del 2022, secondo quanto dichiarato dalla società polacca (via GD).

Iwinski è stato con l’azienda fin dalla sua nascita, quasi 30 anni fa, ma ora intende presentare la sua candidatura per il ruolo di presidente del consiglio di sorveglianza e lasciare quindi il suo ruolo di CEO congiunto.

L’amministratore delegato di lunga data ha descritto la notizia come un momento enorme a livello personale, ma anche un momento molto interessante per CD Projekt e GOG.com.

A message from Marcin Iwiński ― co-founder and Joint CEO of CD PROJEKT. pic.twitter.com/NTp7F9RcFw — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

«Entro la fine del 2022, cederò i miei compiti ai miei colleghi del consiglio di amministrazione», ha dichiarato Iwinski in una dichiarazione condivisa sui social media.

«Quando penso al futuro di CD Projekt, è davvero emozionante per me. Oggi l’azienda conta più di 1200 persone in tutti gli uffici del mondo. Ma CD Projekt non ha mai avuto a che fare con il luogo fisico o con le dimensioni, bensì con l’enorme quantità di talenti di cui disponiamo e con il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro che scelgono di lavorare qui».

«È grazie a questo impegno e al talento straordinario che in questo momento provo la stessa sensazione che avevo tanti anni fa: fame e ottimismo per ciò che ci aspetta. Sembra davvero che questo sia solo l’inizio. La nostra strategia estremamente ambiziosa ha un team così forte e stimolante al timone, e credo profondamente nel nostro progetto di portare CD Projekt verso nuove vette».

Iwinski ha aggiunto che rimarrà uno dei principali azionisti della società, spiegando che nel suo nuovo ruolo non esecutivo intende rimanere attivo e impegnato dedicando la sua attenzione al sostegno dell’intero consiglio di amministrazione.

Restando in tema, in una nota di produzione sul futuro del team polacco, è stato annunciato anche Project Hadar, nome in codice del nuovo franchise che verrà sviluppato.