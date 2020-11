BluePoint Games: e se il remake misterioso fosse invece Silent Hill (o Castlevania)?

Stamane vi abbiamo rivelato la notizia secondo la quale, stando a un tweet del modder e insider Lance McDonald, i ragazzi di BluePoint Games (autori del recente Demon’s Souls Remake su PS5) sarebbero al lavoro su un secondo rifacimento e che questi potrebbe essere nientemeno che Metal Gear Soild.

Inutile dire che la cosa ha letteralmente fatto impazzire i fan, incuriositi da questo rumor (che al momento resta tale) che potrebbe riportare in auge il capitolo della saga di Solid Snake più amato di sempre.

A quanto pare, però, potrebbe non essere finita qui: stando a varie supposizioni più o meno credibili apparse su Reddit, in molti pensano che il “remake” misterioso possa invece essere legato a Silent Hill, o magari anche a Castlevania: Symphony of the Night (il più amato episodio in 2D della serie Konami).

Il primo indizio è legato a un tweet di BluePoint, che recita la scritta “symphony of rumors”, chiaro rimando al titolo con protagonista Alucard. Anche l’immagine del tweet mostra una luna rosso sangue e una guglia di un castello con dei pipistrelli che volano tutt’attorno.

Il secondo indizio, questa volta legato a Silent Hill, è relativo a un secondo tweet: questi mostra una sorta di cartolina con impresse le parole “Wish You Were Here”, proprio accanto alla stanza con la porta misteriosa di cui vi abbiamo parlato alcuni giorni fa.

Alcuni utenti avrebbero collegato la frase con un celebre brano che compone la colonna sonora di Silent Hill 3, ossia “You are not here” del leggendario Akira Yamaoka. Una semplice coincidenza? Al momento purtroppo resta tale.

Nella recensione di Demon’s Souls su PS5 vi abbiamo spiegato approfonditamente che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Demon’s Souls è in ogni caso disponibile da ora, in tempo per il lancio europeo di PlayStation 5 (previsto per la giornata di domani, 19 novembre).