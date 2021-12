Capodanno 2022, le migliori cartoline di auguri dell’industria dei videogiochi

Una buona occasione per augurarvi di festeggiare un buon Capodanno 2022, è quella di condividere i migliori auguri dell’industria dei videogiochi.

Dando uno sguardo indietro, abbiamo avuto modo di giocare tantissimo ai videogiochi nonostante il periodo storico traballante in cui viviamo.

I giocatori hanno già decretato quale sia stata, ad esempio, la piattaforma sulla quale hanno deciso di passare più tempo rispetto alle altre.

E, prima di buttarci nei festeggiamenti del Capodanno 2022, non possiamo non fermarci a vedere quali sono stati i migliori, e anche i peggiori, giochi secondo Metacritic.

L’industria dei videogiochi è sempre pronta a festeggiare le ricorrenze, per marketing e per piacere personale, e non potevano mancare le cartoline di auguri per Capodanno 2022.

Abbiamo scandagliato un po’ la rete, in particolare i profili Twitter delle aziende, per trovare le cartoline più belle, divertenti, e gli auguri più sinceri in modo da girarli anche a voi.

Iniziamo con 505 Games che, nel celebrare l’anno della tigre in arrivo, mette in scena le sue migliori uscite come silhouette dell’animale:

La divisione giapponese di Xbox, invece, dimostra di conoscere molto bene il proprio pubblico.

Perché in attesa che un Forza Horizon venga ambientato proprio nel Sol Levante, usa una breve animazione con i fuochi d’artificio del Monte Fuji per fare gli auguri ai suoi fan.

Kojima Productions usa invece il talento di Yoji Shinkawa, mettendo in scena alcuni personaggi e dare appuntamento al 2022 per tanti annunci in arrivo, insieme ovviamente agli immancabili auguri.

Happy New Year from all of the team at #KojimaProductions!

We're always grateful for your continued support & we can't wait to share with you all the exciting things we have planned for 2022! pic.twitter.com/OUxsOqNM5L — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 31, 2021

Non poteva mancare Animal Crossing: New Horizons, che trasmette il suo clima festivo e gioviale anche attraverso la cartolina ufficiale, per un Capodanno 2022 all’insegna della condivisione, proprio come è stato il viaggio dell’esclusiva Nintendo Switch.

SEGA punta invece, ovviamente, sulla sua icona, con un bellissimo disegno di Sonic dallo stile molto aggressivo.

Perfetto per prendere il 2022 con energia, sperando in tanti bei videogiochi e, in generale, un mondo allegro come le avventure del porcospino.

Chiudiamo con gli auguri di Masahiro Sakurai, papà di Super Smash Bros. Ultimate. Nell’anno in cui il supporto al titolo dei record si è concluso, Sakurai sceglie una cartolina sognante per il futuro, con alcuni dei suoi personaggi in viaggio verso l’ignoto.

Proprio come noi arriveremo in un nuovo anno tutto da scoprire, Masahiro Sakurai si godrà il suo meritato riposo e, chissà, scopriremo anche cosa ne sarà del suo franchise.

A Happy New Year! pic.twitter.com/IPAlcIpsLC — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) December 31, 2021

Mentre vi rinnoviamo anche i nostri auguri, vi ricordiamo anche di dare uno sguardo al nostro diario del 2021 dei videogiochi, per ripassare quanto è successo.

Così come ai giochi che non vi dovete perdere su Xbox Game Pass, perché nel 2021 il catalogo si è arricchito moltissimo.

Oggi è stata anche la giornata degli SpazioGames Awards: avete già visto i nostri e vostri migliori giochi?